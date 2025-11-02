Ein Porsche Boxster für besondere Perspektiven
Von der Serie zum Spezialisten
Im Rahmen eines Ausbildungsprojekts im zweiten Lehrjahr entwickelten die Azubis ein Konzept, das sich an den praktischen Anforderungen aus dem täglichen Einsatz orientierte. Das Verdeck wurde entfernt, ein stabiler Überrollbügel integriert, und die Fahrzeugfarbe sowie sämtliche Anbauteile wurden in mattem Schwarz gehalten – um Spiegelungen bei Aufnahmen zu vermeiden.
Für die Kameramontage wurden Stahlrohrhalterungen an Front, Heck und Seiten angebracht. Auch der Überrollbügel dient als erhöhte Montagefläche. Die sichere Positionierung des Fotografen war ein zentrales Element des Umbaus. Beide Kofferräume wurden gepolstert und mit Gurtsystemen ausgestattet. Eine zusätzliche Standfläche zwischen Fahrer- und Beifahrerbereich und dem hinteren Kofferraum bietet weitere Einsatzmöglichkeiten – inklusive Sicherung über einen PSA-Sicherheitsgurt. Auch technisch wurde das Fahrzeug aufgerüstet: Eine interne Verkabelung ermöglicht die direkte Verbindung von Kamera und Laptop, der sicher im Beifahrerbereich befestigt werden kann. Ein Spannungskonverter sorgt für die nötige Stromversorgung aller technischen Geräte.
Einsatz für starke Bilder
Seit seiner Fertigstellung ist der umgebaute Boxster regelmäßig bei Shootings auf der Rundstrecke in Leipzig im Einsatz. Auch externe Produktionen setzen auf das Fahrzeug. So wurde es auch von uns genutzt als wir die Motorsportlegende Walter Röhrl mit dem Kameraboxster begleitet haben. so zuletzt bei „Tutto Bene Hillclimb“ am Lago Maggiore – wohl ein weiteres Beispiel für die Vielseitigkeit und Praxistauglichkeit dieses besonderen Azubi-Projekts.