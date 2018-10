Ein „S-Presso“ für den Aventador

Der Luxustuner Wheelsandmore aus Baesweiler bei Düsseldorf ist mittlerweile bekannt dafür, auch Hand an die exklusivsten Sport- und Supersportwagen zu legen und präsentiert seine Version eines Lamborghini Aventador S mit dem Beinamen “S-Presso”.

Leistung – A bisserl mehr darfs immer sein

Obwohl die 3. Ausbaustufe des Lamborghini Aventador bereits von Haus aus mit 740PS und 690Nm nicht zu den untermotorisierten Gefährten des Planeten zählt, hat Wheelsandmore durch Softwareoptimierung weitere 45PS Leistung und 20Nm zusätzliches Drehmoment herausgeholt. In Kombination mit der durchsatz- und gewichtsoptimierten Klappenauspuffanlage leistet er nun 800PS und 720Nm Drehmoment bei 8.500 U/Min. Den Sprint von 0-100km/h absolviert die Flunder seither innerhalb von 2,8s und erreicht nach 8,2s die 200 km/h Marke. Die Höchstgeschwindigkeit wird aufgrund der Reifenzulassung auch weiterhin bei 350 km/h begrenzt.

Geschmiedete Felgen mit Zentralverschluss

Für den Lamborghini Aventador S gibt es speziell angepasste Schmiederäder in den Dimensionen 9,0×20 und 13,0×21 Zoll. Das gezeigte Modell F.I.W.E. wurde rundum 10mm breiter als in Serie gebaut und glänzt mit Radsternen und Aussenbetten in hochwertigem Carbonlook. Alles Made in Germany und handgefertigt. Die Serienbereifung aus dem Hause Pirelli in den Dimensionen 255/30/20 und 355/25/21 wurde mangels Alternativen und aufgrund der Höchstgeschwindigkeit übernommen.

Für alle, denen der Sound noch zu profan ist

Sollte der bereits von Haus aus delikate V12-Sound zu bieder sein, so gibt es einen entsprechenden Nachschlag in Form einer handgefertigten Klappenauspuffanlage, welche ebenfalls mit Zulassung in Form einer ECE Genehmigung erhältlich ist. Es empfiehlt sich allerdings vor dem Öffnen der Klappen einen kurzen Blick in sein Umfeld zu werfen. Es wird laut.

Auch ein Lamborghini kann noch tiefer werden

Das Tuning rundet der Tuner durch Tieferlegung des Fahrwerks um ca.30mm mittels entsprechender

Fahrwerksfedern aus dem Hause KW ab. Die serienmäßige Lift-Up Funktion der Vorderachse bleibt zur

Vermeidung kostspieliger Unterbauschäden dabei natürlich erhalten. Auch die Fahrwerksfedern werden

mit dem entsprechenden TÜV-Gutachten angeboten.

