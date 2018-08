Einmalig: Dieser GLE schaukelt sich von selbst frei!

Der aktuelle GLE der Baureihe W166 ist schon seit 2011 auf dem Markt. Mercedes erprobt bereits die neue Generation, welche 2020 auf den Markt kommen soll. Das amerikanische Magazin Car and Driver war schon bei einer Erprobungsfahrt in der Wüste dabei und hat ein erstaunliches Video aufgenommen.

Freischaukeln – völlig automatisch

Das hat sicher jeder schon einmal erlebt: Man fährt in eine Wiese oder auf einer Schneefahrbahn. Plötzlich reicht der Grip der Räder nicht mehr aus und es geht weder vor noch zurück. Wenn man geschickt ist, konnte man das Auto „freischaukeln“. Dabei wechselt man immer wieder schnell vom Vorwärts in dern Rückwärtsgang. Man holt also Schwung – ähnlich wie beim Schieben eines Anhängers – um den Wagen ins Rollen zu bekommen. Im neuen GLE soll dieses „Schaukeln“ das Luftfahrwerk übernehmen. So spart sich der Fahrer die schnellen Gangwechsel und kann sich aufs Freifahren konzentrieren. Aber seht selbst:



Video/Foto-Credits: Youtube / Car and Driver

Teilen mit: Twitter

Facebook

Google

WhatsApp