ElectricBrands-Gruppe: Isetta-Hersteller gerettet

Mit der Übernahme von Isetta-Hersteller Artega durch die ElectricBrands-Gruppe ist auch die ikonische neue Elektro-Isetta gerettet. Seit Monaten hat man über den „wirtschaftlichen Restrukturierungsprozess“ und die neuen Strategien des Autoherstellers Artega spekuliert. Jetzt ist das Geheimnis gelüftet. ElectricBrands übernimmt den deutschen Fahrzeugbauer zu 100%.

E-Mobil im Retro-Stil

Das erste Produkt unter neuer Führung ist der elektrische Zweisitzer KARO. Er soll mit Verkaufsstart Anfang 2023 unter neuem Namen erscheinen. Auffälligstes Merkmal der „Knutschkugel“ ist die nach vorne öffnende Tür. Das erlaubt dem Fahrzeug mit gerade einmal 2,48 Metern Länge und einer Breite von 1,50 Metern, auch quer einzuparken. Ideal für einen Cityflitzer.

Mit bis zu 200 Kilometern Reichweite ist das E-Mobil anständig für die Stadt ausgerüstet. Dabei erreicht das Miniaturfahrzeug eine Höchstgeschwindigkeit von 90 km/h – emissionsfrei. Das Leichtfahrzeug wird nach dem gleichen Konstruktionsprinzip wie der XBUS gebaut und passt somit perfekt in die Produktreihe der ElectricBrands AG.

250 neue Arbeitsplätze

Das kleine Elektrofahrzeug im Isetta-Retro-Stil steht kurz vor der Fertigentwicklung. Eine Typengenehmigung mit der entsprechenden Homologation liegt bereits vor. Der Herstellung des Kleinstwagens steht somit nichts mehr im Weg. Aktuell baut ElectricBrands die Produktionslinien in Göttingen auf. Im ersten Jahr sollen hier 30.000 Fahrzeuge vom Band laufen. Anfang 2023 kommen voraussichtlich die ersten Wagen auf den Markt. Das Unternehmen will damit auch 250 neue Arbeitsplätze in der Region Göttingen schaffen.

Über ElectricBrands

Die ElectricBrands AG ist ein deutscher Hersteller von Elektrofahrzeugen mit Sitz in Schleswig-Holstein. Gegründet wurde das Unternehmen 2020 in Hessen. Das erste Produkt von ElectricBrands ist der XBUS, ein Elektroleichtfahrzeug in der L7E Klasse. Der erste Prototyp des XBUS wurde im Juli 2021 der Weltöffentlichkeit präsentiert.

