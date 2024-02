Elektrisierende Kombination

Nun geht’s um die Paradedisziplin. Nach der vollelektrischen Limousine ergänzt Volkswagen die ID 7-Modellreihe nun um einen Kombi. Wobei die in Wolfsburg eigentlich immer schon Variant hießen. Doch in der Elektro-Ära – und wohl auch um sich vom parallel startenden Verbrenner-Pendant Passat abzusetzen – bekommt die hierzulande hoch geschätzte Karosserieform den Beinamen „Tourer“. Was angesichts der vielen Modelle auf dem Markt mit ähnlichem Zusatz zwar wenig originell erscheint, andererseits aber nachvollziehbar ist. Nähere Infos unter volkswagen.at

