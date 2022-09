Elektro-Showcar von Renault verneigt sich vor dem R 5 Turbo

ährend der R 5 Prototype Turbo 3E sich optisch vom Vorbild abhebt, stellt Renault zum 50-jährigen Jubiläum der Baureihe ein Showcar, das sich unverkennbar am Original orientiert. Der vollelektrische R 5 Turbo 3E erinnert an den potenten Kleinwagen mit den extrem breiten hinteren Kotflügeln. Der Zweisitzer mit Kohlefaserkarosserie setzt, wie der „Backenturbo“ von einst, auf Heckantrieb und ist nochmals 25 Zentimeter breiter. Je ein Elektromotor treibt jeweils ein Hinterrad an. Sie leisten zusammen 280 kW (280 PS) und liefern ein Drehmoment von 700 Newtonmetern.

Das mit einem motorsportkonformen Überrollbügel ausgestattete Fahrzeug verfügt über einen Drift- und einen Donut-Modus und beschleunigt in 3,5 Sekunden auf Tempo 100. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 200 km/h. Die 42-kWh-Batterie liefert ausreichend Energie für mehrere Runden auf der Rennstrecke. Dabei ermöglicht ein Lenkeinschlag von über 50 Grad blitzschnelle Richtungswechsel. Die ursprünglichen analogen Anzeigen werden durch ebenfalls zehn digitale Bildschirme ersetzt.

Nach der digitalen Premiere heute wird das vier Meter lange Showcar mit dem mächtigen Heckflügel am Sonntag auf der Oldtimerschau „Chantilly Arts & Elégance Richard Mille“ in Frankreich präsentiert und ist ab 17. Oktober auf dem Pariser Automobisalon zu sehen. (aum)