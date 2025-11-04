Elektromarke Nio in Österreich gelandet

Elektromarke Nio in Österreich gelandet – Gelandet im wahrsten Sinne des Wortes den die Präsentation der Marke fand im Wiener Flughafen Tower Level 22 statt. Die ungarische AutoWallis Group bringt als Nio & firefly nach Österreich. Ab sofort beginnt der Vertrieb und Service in Österreich. Der chinesische Hersteller, 2014 gegründet gilt weltweit als Pionier für intelligente Elektrofahrzeuge im Premium-Segment. Die Leitphilosophie „Blue Sky Coming“ steht dabei sinnbildlich für die Nio Vision einer sauberen, vernetzten und lebenswerteren Zukunft durch nachhaltige Mobilität.

Im Zentrum steht das Software-defined Vehicle (SDV) – ein Fahrzeug, das von Beginn an um eine digitale Architektur herum konzipiert wurde. Dank eigener Hard- und Software-Plattformen, regelmäßiger Over-the-Air-Updates und des KI-basierten Sprachassistenten Nomi entwickeln sich Nio-Modelle kontinuierlich weiter – für ein intelligentes, vernetztes und zukunftssicheres Fahrerlebnis.

Ein entscheidender Bestandteil dieser Technologie ist das serienmäßige Nio Aquila Super SensingSystem. Es verfügt über 33 leistungsstarke Sensoreinheiten, darunter ein hochauflösendes LiDAR mit ultralanger Reichweite, elf 8MP-Kameras, 5-Millimeterwellen-Radare, zwölf Ultraschallsensoren, sowie ein verbessertes Fahrerüberwachungssystem. Mit Aquila setzt man neue Maßstäbe für Sensorik Systeme beim intelligenten Fahren und erhöht dank der Kombination aus LiDAR und 8MP-Kameras die Sicherheit des assistierten Fahrens.

Zum Markteintritt kommen vier vollelektrische Modelle nach Österreich: die smarte Limousine NIO ET5, der erste Premium-Elektro-Tourer NIO ET5 Touring, der Allround-SUV NIO EL6 sowie der brandneue firefly, ein kompakter Premium-Stromer für urbane Mobilität.

Dazu Annelies Reiss, Regional Brand Director NIO Central Europe: „Der Markteintritt in Österreich folgt der klaren Mission „Blue Sky Coming“ für eine strahlende und nachhaltigere Zukunft. Das ist es, was uns antreibt – jeden Tag, überall auf der Welt und jetzt auch in Österreich. NIO verbindet Technologie, Design und Service zu einem ganzheitlichen Mobilitätserlebnis. Ziel ist es, Elektromobilität nicht nur nachhaltiger, sondern auch inspirierender und individueller zu gestalten.“ Mehr dazu auf NIO.com.

Erste Händler- und Servicepartner in Österreich

Im Zuge des Marken Launch Events wurde auch die ersten beiden offiziellen Händlerpartner in Österreich

vorgestellt. So das Autohaus Lampelmaier in Mattsee und die Auto Auer GmbH, mit Standorten in Krems, Stratzdorf und St. Pölten, übernehmen künftig Vertrieb und Service der Nio-Modelle in Österreich.