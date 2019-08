Elvis´ Harley unterm Hammer

Am 31. August findet im Hard Rock Cafe Hollywood eine spektakuläre Versteigerung statt. Unter anderem kommt auch Elvis´ Harley unterm Hammer. Sowie zahlreiche Memorabilien von Stars wie etwa James Dean, Steve McQueen oder Marilyn Monroe. Die Hauptrolle aber spielen Stücke aus der Hinterlassenschaft von Elvis Presley.

Eine ganze Reihe von Merkwürdigkeiten aus dem Fundus weltberühmter Stars machen einen großen Teil des Angebots aus. Auch Dinge, die nur ausgesprochene Hard-Core-Fans erfreuen. Zum Beispiel Ohrringe von Jayne Mansfield, ein Kartenspiel aus dem Besitz von Marlene Dietrich oder eine Reihe von Socken, die einst Michael Jackson gehörten…

Memorabilien des King

Ordentliche Summen erwarten Fachleute von einer Reihe fahrbarer Untersätze des King. Der ist mit insgesamt 40 Stücken bei der 148 Exemplare umfassenden Auktion dabei. An der Spitze: eine Lincoln Continental Spezialanfertigung aus 1973. Es war das letzte Auto, das sich Elvis vor seinem Tod zugelegt hat. Das Mindestgebot liegt bei 25.000 Dollar (22.500 Euro).

Auch der GMC Pickup Truck, den Elvis Presley auf seiner Circle G Ranch benutzte, erscheint erstmals auf der Auktion. Das kleine Nutzfahrzeug ist frisch restauriert und soll mindestens 10.000 Dollar (9.000 Euro) einbringen.

Sechsmal so viel oder noch mehr sind für einen maßgefertigten Hot Rod aus dem Jahr 1937 fällig. Den fuhr der King of Rock’n Roll in seinem zweiten Spielfilm „Loving You“.

Einen Weltrekord für den höchsten Erlös eines Motorrads könnte Elvis Presleys 1976er Harley-Davidson FLH 1200 Electra Glide mit nur 126 Meilen (203 km) auf dem Tacho brechen.

