Emobiles Reisen: über 3.000 Emobilhotels

Emobiles Reisen mit dem E-Auto vereinfachen über 3.000 Emobilhotels. E-Autos sind nicht nur Teil der Alltagsmobilität, sondern auch ein beliebtes Transportmittel, um nachhaltig in den Urlaub zu kommen. Reisende müssen sich jetzt keine Gedanken mehr um Lademöglichkeiten während ihres Aufenthalts machen. Neben der Website emobilhotels.com listet jetzt auch die EMOBILCLUB-App über 3.000 Emobilhotels für Emobiles Reisen mit Ladestationen in den Alpen und im Alpenvorland.

Viele Vorteile mit der EMOBILCLUB-App

Für eine nachhaltige Reise mit dem E-Auto gibt es die neue EMOBILCLUB-App. Die listet nicht nur über 3.000 emobile Hotels, sondern zusätzlich auch mehr als 80.000 Lademöglichkeiten, die bei der Reiseplanung unterstützen. Dank der Filterfunktion finden User schnell und unkompliziert das passende Hotel mit dem richtigen Steckertypen.

Wer schon weiß, wohin es gehen soll, kann außerdem den genauen Ort der Unterkunft auswählen. Club-Mitglieder profitieren von zahlreichen Vorteilen und können ihre Lieblingshotels ganz einfach zu den eigenen Favoriten hinzufügen. Mit aktuellen News zur Elektromobilität sind Interessierte immer auf den neuesten Stand, der Bereich Know-How hält die wichtigsten Fachbegriffe sowie Steckertypen bereit. Und im Shop warten spannende Produkte für alle Elektrofans.

In Planung für die zweite Jahreshälfte 2023 ist außerdem eine Funktion, mit der man die Ladestation bei ausgewählten Premium-Hotels direkt über die App buchen kann. So ist nicht nur das Zimmer vorreserviert, sondern auch die Ladestation. Ganz nach dem Motto: „Charge and sleep“ – unkompliziert und stressfrei in den Urlaub oder auf Geschäftsreise.

Neue Premium Member Hotels

Der EMOBILCLUB hat Zuwachs bekommen. Sieben neue Premium Member Hotels machen Lust auf die nächste elektrische Reise. Erholung, Wellness und Genuss im Schwarzwald oder im Bayerischen Wald. Wer den Urlaub lieber in der Schweiz verbringen möchte, ist im Hotel Villa Honegg am Vierwaldstättersee genau richtig. Für Italien-Fans hingegen ist der Aufenthalt im Alpuris, der Boutique-Suite in Cavalese (Trentino), ideal.

Die neuen Premium Member Hotels sowie viele weitere News sind in der EMOBILCLUB-App und auf der Website emobilhotels.com zu finden.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp