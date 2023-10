Emotionen & Adrenalin – Cupra Performance Days 2023

Emotionen & Adrenalin – Cupra Performance Days 2023 – Die erste Oktoberwoche stand bei Cupra ganz im Zeichen der Performance Days 2023. Kunden, Journalisten und Händler hatten die Möglichkeit die gesamte Produktpalette auf actionreiche Art und Weise kennen zu lernen und zu testen.

„Als Performance Marke möchten wir mit unseren Produkten Emotionen schaffen und einzigartige Erlebnisse bieten. Die Performance Days am Red Bull Ring sind dafür wohl die beste Bühne, um die Werte nach außen zu tragen“, so Timo Sommerauer, Markenleiter Cupra. Sie finden sie bereits zum 3. Mal in Spielberg statt.

Race-Feeling am Rundkurs

Die adrenalingeladene und geschichtsträchtige Atmosphäre des Red Bull Rings begeisterte die Teilnehmer jedes Jahr aufs Neue. So gesehen ein 1-Tages-Programm mit drei Stationen, worin die Teilnehmer ihr Fahrkönnen unter Beweis stellen und sich lang gehegte Träume erfüllten konnten. Es blieben keine Wünsche offen, egal ob auf der Formel 1 Rennstrecke mit dem 450 PS starken ABT Formentor VZ5 oder im Dynamik Rundkurs mit Leon und Ateca oder bei der freien Fahrt mit dem rein elektrischen Born.

Mit dabei beim Event auch die Zukunft von Cupra mit dem dem Modell Tavascan, dem zweiten rein elektrischen Modell der Marke und dem ersten rein elektrischen Coupe-SUV.

Cupra & Rennsport

Rennsport ist zweifelsfrei Kern der Cupra DNA und unweigerlich mit der Performance des Brand verbunden. So konnte man auch zwei aktuelle Highlights aus dem Rennsport bestaunen. Der aktuell stärkste Formentor VZ5 mit ABT Leistungssteigerung auf 450 PS – +60 PS – und 530 Newtonmeter mit aufsehenerregender Livery strotzt vor Selbstbewusstsein und ist in der DTM Rennserie als Safety Car allen voraus.

Das Gen3-Fahrzeug der Formel E beweist, dass Elektrifizierung und Leistung perfekt zusammenpassen können. Mit 840 kg, 476 PS und 320 km/h Spitzengeschwindigkeit ist es ein neuer Meilenstein in einer rein elektrischen Rennserie und der Rennwagen ist leichter und schneller als je zuvor.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp