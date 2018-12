EMS 2018 – Felgenneuheiten von Oxigin

Mehr als 360.000 Besucher strömten nach Veranstalterangaben vom 30.11. bis zum 09.12. durch die Messehallen der Essen Motor Show, welche damit einmal mehr ein beeindruckendes Highlight zum Ende des Automobiljahres 2018 setzte. Auch die im schwäbischen Unterensingen beheimateten Leichtmetallrad-Experten der AD Vimotion GmbH waren auf Europas größter Messe und bedeutendster Leistungsshow für Tuning, Motorsport und sportliche Serienfahrzeuge vertreten: Sie präsentierten die populären Portfolios sowie die attraktiven Neuheiten ihrer Marken Oxigin, Oxforged und Carmani.

20 Zoll auch für schwere Fahrzeuge

Vollkommen neu gezeichnet und auch technisch innovativ präsentierte sich so die auf der Essen Motor Show als Weltpremiere enthüllte Oxigin 24 Oxroad. Das von sechs trapezförmigen Doppelspeichen geprägte, auf der Essen Motor Show in den Finishes black full polish sowie gun metal gezeigte Leichtmetallrad wird ab dem kommenden Frühjahr in der Dimension 9×20 Zoll angeboten. Mit drei verschiedenen 6-Loch-Varianten (Lochkreise 6×114,3, 6×130, 6×139,7) und einer Traglast von mehr als 1.000 kg ist es perfekt auf die Bedürfnisse von SUVs, Pick-ups sowie leichter Nutzfahrzeuge zugeschnitten. Dessen ungeachtet reduziert sein modernes Flow Forming-Fertigungsverfahren das Eigengewicht der Felgen signifikant und optimiert so die Fahrdynamik spürbar.

Es geht auch etwas kleiner

Neu in das für sein besonders attraktives Preis/Leistungs-Verhältnis bekannte CARMANISortiment

rollen im kommenden Frühjahr die CA16 Anton mit fünf avantgardistisch durchbrochenen Speichen sowie die CA8 Liberty mit ihren fünf äußerst konkaven Doppelspeichen. Während die Größen Bandbreite der CA16 Anton von 16 bis 18 Zoll reicht, wird die CA8 Liberty in 18- und 19-Zoll Dimensionen verfügbar sein.

Showcars gab es natürlich ebenfalls

Flankiert wurden die OXIGIN- und CARMANI-Leichtmetallräder von zwei spektakulären Audi-Showcars: einem brandneuen Q8-SUV-Coupé mit 23-zölligen OXIGIN 21-Rädern verschiedenfarbiger Finishes sowie einem A4 Avant mit zweiteiligen OXIGIN MP1-Rädern mit in liquid red leuchtenden Sternen sowie auf Hochglanz polierten Stufenbetten. Alle weiteren Infos zu den Felgen gibt es natürlich auf der Webseite www.oxigin.de.

Teilen mit: Twitter

Facebook

Google

WhatsApp