Endspurt für die Alpine A110

Endspurt für die Alpine A 110 – so die Alpine A110, A110 GTS und A110 R 70. Geplant sind noch 1750 Fahrzeuge des bis zu 300 PS starken A110 zu produzieren, darunter 50 des Sondermodells R 70. Mitte nächsten Jahres ist dann Schluss, und es gibt dann nur noch die neuen Elektromodelle.

Am Ende werden es dann fast 30.000 Einheiten des Fahrzeugs sein, mit dem die Marke 2017 wiederbelebt wurde. Das ist ein interner Rekord. Die dritte Generation der Markenikone aus den 1960er Jahren wird dann ein Elektro-Sportwagen.

Fazit: Wer also noch ein Investment in die Zukunft tätigen möchte wäre gut beraten die 110er in die engere Wahl zu nehmen.