Ennstal-Classic 2018 mit Rekordstarterfeld

Ennstal-Classic 2018 mit Rekordstarterfeld. 238 Teams mit 51 Marken aus 17 Nationen werden bei der diesjährigen 26. Auflage der Ennstal-Classic von 18. – 21. Juli am Start sein. Aus den über 300 Nennungen wurden vom Veranstalter 238 Starter ausgewählt. Nicht weniger als 51 verschiedene Marken werden am 19. Juli 2018 in Gröbming von der Startrampe rollen und sich in Richtung Salzburgring begeben, der als Etappenziel erstmals befahren wird. Österreichs repräsentativste Oldtimer-Rallye schickt Teilnehmer aus 17 Nationen in die Alpen-Arena, unter anderem Piloten aus China, Australien, Mexico, Irland und Russland.

Porsche mit höchsten „Markenanteilen“



Porsche, auch diesmal der Partner Nummer eins der Ennstal, feiert das 70-jährige Jubiläum des zum Mythos gewordenen 356er. Im Starterfeld besitzt die Stuttgarter Marke mit dem österreichischen Ursprung in Gmünd mit 43 Autos die höchsten „Marktanteile“. Platz zwei hält Jaguar mit 30 Wagen, gefolgt von Alfa Romeo mit 22 Startern und Mercedes-Benz mit 19.

Zahlreiche Exoten



Nicht weniger als zehn Ferrari – so viele wie schon lange nicht – stehen in der Starterliste. Auch längst verblichene Exoten Alvis, Auburn, Devin, Iso Rivolta, Riley, Lagonda, Siata, DKW, Ballot, AC Cobra und Talbot werden das Publikum erfreuen.