Entspannt und sicher in den Winterurlaub

Mit den Tipps von TÜV Austria kommen sie sicher und entspannt in den Winterurlaub. Nach Weihnachten geht’s für viele Menschen in den lang ersehnten Schiurlaub. Eine Reise, auch in der so genannten „schönsten Zeit des Jahres“ bedeutet aber oft auch Stress. Vor allem, wenn die Fahrt in die Schigebiete nicht gut vorbereitet ist.

Eine Autofahrt im Winter erfordere nämlich ein besonderes Augenmerk sowohl auf den Zustand des Fahrzeugs als auch die Ausrüstung. „Damit alle entspannt und vor allem gesund und sicher in den Winterurlaub – und wieder nach Hause – kommen, sind Planung und Vorabchecks besonders wichtig. Die TÜV Austria Wintercheckliste unterstützt dabei, dass der Schiurlaub von Anfang an zum Erfolg wird,“ so TÜV Austria Fahrzeugtechnikexperte Christian Kubik.

Kubik empfiehlt, Reisestart-Tage am Freitag und Samstag eher zu vermeiden. Und wenn doch, dann die Route klug zu planen. Eventuell auch über Nebenstraßen zu fahren, um damit neuralgische Staupunkte zu umfahren. Diese Fahrten könnten zwar länger dauern, aber man erspart sich so die überfüllten Autobahnen. Gerät man doch in einen Stau, ist es ratsam, Ruhe zu bewahren und den Abstand zum Fahrzeug davor. Auch bei Stopp- & Go-Verkehr , um Auffahrunfälle zu vermeiden.

Genug Wasser und leichtes Essen zwischendurch können eine lange Strecke ebenfalls erleichtern. Pausen einlegen, im Idealfall alle zwei Stunden. Darüber freuen sich auch die Kinder sehr. Übrigens, Spielzeug nicht vergessen, vielleicht muss auch das Lieblingsstofftier mitreisen.

Vorsicht bei Passfahrten, Motorbremswirkung nutzen. Nicht permanent auf die Bremse steigen, um eine Überhitzung des Bremssystems zu vermeiden. Vorsicht: die Straßen können unvermittelt spiegelglatt sein.

