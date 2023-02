Eon – Ladeinfrastruktur für Vinfast

Eon Drive baut für den vietnamesischen Newcomer Vinfast die Ladeinfrastruktur auf. In der ersten Phase der Zusammenarbeit sollen in Deutschland, Frankreich und den Niederlanden etwa 200 AC- und 350-kW-DC-Ladepunkte bei Servicepartnern des Autoherstellers und an öffentlich zugänglichen Stellen entstehen.

Vinfast hat bislang 13 Verkaufsstandorte in Köln, Berlin, Frankfurt, München, Oberhausen, Paris, Amsterdam, Den Haag und Rotterdam eröffnet. Im vergangenen Monat hat die Eon-Tochtergesellschaft Vandebron in den Niederlanden die ersten Ladestationen installiert.

Weitere europäische Service- und Verkaufsstandorte sollen im Laufe des Jahres folgen. Vinfast bereitet zudem für seine Kunden ein gesamtheitliches Ladeangebot vor. (aum)

