Erdmann & Rossi stilvoll in Konfektbox

Der deutsche Karosserieschneider für Luxusautomobile Erdmann & Rossi bringt gemeinsam mit dem Chocolatier Maison de SLIK eine besondere Konfektbox in zwei Formaten heraus.

Das passende Geschenk für alle Freunde historischer Fahrzeuge und Fans von Erdmann & Rossi: die Box enthält gut sortierte Köstlichkeiten aus Bitterschokolade, Nougat, getrockneten Früchten und anderen Zutaten. Jedes Konfekt ist mit einer Hülle umgeben, die Details von Erdmann & Rossi-Fahrzeugen zeigt. Im Süßwarenmarkt ist das Produkt einzigartig. Die beiden Boxen in unterschiedlichen Größen bestehen aus Holz und sind mit Leder ummantelt. Sie sind stapel- und wiederverwendbar. Besitzer von Oldtimern werden darin Kleinteile für ihre Automobile, wie beispielsweise Schrauben stilvoll verwahren können.

Iyad Slik führte in Damaskus eine traditionsreiche Süßwarenmanufaktur, bevor er aus Syrien fliehen musste. In Deutschland gründete er sein Unternehmen neu. Seine Familie in der Heimat unterstützt ihn bis heute bei der Produktion des Konfekts. „Nicht zu süß und aus natürlichen, erlesenen Zutaten“ lautet die Devise des angesehenen Chocolatiers. Zu den vom Maison de SLIK angebotenen Schokoladen gesellt sich nun die luxuriöse Erdmann & Rossi-Sonderedition. Sie wird beispielsweise im Online-Shop von Maison de SLIK, vertrieben.

„Wir freuen uns, dass man Erdmann & Rossi nun auch sinnlich erfahren und verschenken kann“, sagt Geschäftsführer Dr. Arthur Waldenberger. „Unsere Marke für individuelle Luxusfahrzeuge beschreitet viele neue Wege, also auch diesen. Mittlerweile bestreitet kaum noch ein Experte, dass es einen Markt für individuelle Luxusautomobile gibt. Darin waren wir einer der Pioniere. Unsere Konfektbox ist innovativ, ästhetisch ansprechend und ganz im Sinne der Nachhaltigkeit wiederverwendbar. Appetit auf Erdmann & Rossi kann nun endlich gestillt werden.[…]“

