Erfolgsbilanz – 2. Wiener Elektro Tag

Die Veranstalter der Wiener Elektro Tage 2023 ziehen eine höchst positive Bilanz dieses Outdoor-Events. In der Transformation hin zur Elektromobilität liegt ein großer Hebel zur Reduktion der CO2-Emissionen. Die Wiener Elektro Tage gelten als Gamechanger-Event und setzen ein klares Zeichen für einen branchenübergreifenden Dialog im Sinne des Klimaschutzes.

Besucherinnen und Besucher konnten die breite Produktpalette an neuen Elektroautos beziehungsweise Elektro-Zweirädern am Wiener Rathausplatz begutachten. Darüber hinaus gab es fachlichen Austausch und persönliche Beratung rund um das wichtige Zukunftsthema E-Mobilität. Die Frage, wie wir als Gesellschaft die Mobilitätswende auf allen Verkehrswegen – Straße, Schiene, Luft, Wasser – schaffe, stand im Mittelpunkt der diesjährigen Elektro Tage. Bei hochkarätigen Podiumsdiskussionen wurde über das klare Bekenntnis zur batterieelektrischen Mobilität, zukunftsweisende Besitzmodelle und die damit verbundenen digitalen Möglichkeiten, thematisiert. Aber auch politische und gesellschaftliche Aspekte in Zusammenhang mit der Individualmobilität, Batterietechnologie, deren zweites Leben “Second Life”, der Status und Ausblick beim Ausbau der öffentlichen Elektro-Ladeinfrastruktur waren spannende Diskussionshemen, die zur Aufklärung rund um das große Thema E-Mobilität beitrugen. Das größte E-Mobilitätsevent Österreichs punktete heuer erstmals mit zahlreichen Österreich-Premieren von Serienmodellen beziehungsweise zukunftsweisenden Concept Cars und Studien. Die Eröffnung und den ersten Rundgang inklusive Präsentation der Österreich-Premieren nahm Michael Ludwig, Bürgermeister der Stadt Wien.

Im Rahmen der Wiener Elektro Tage gaben am Abend des 13.9. hochkarätige Wirtschaftsgrößen bei einer Podiumsdiskussion im Arkadenhof des Wiener Rathauses Einblick in eine nachhaltige Mobilität der Zukunft. Die Einhaltung der Klimaziele, die Rolle der E-Mobilität sowie der Stellenwert von Innovation, Technologieoffenheit und der Ausbau des Stromnetzes wurden vor rund 500 geladenen Gästen mitreißend diskutiert. Impuls dafür waren zwei spannende Keynotes von Zukunftsforscher Mathias Horx sowie Oliver Blume, Vorstandsvorsitzender der Volkswagen AG und Porsche AG.

