Erster Auto-Pop-up-Store in Graz eröffnet

Vogl + CO hat den ersten Auto-Pop-up-Store in Graz eröffnet. Man setzt damit den nächsten Meilenstein in der Firmengeschichte, die bereits 100 Jahre währt. Im Geschäftslokal auf Zeit werden exklusive Objekte der Begierde präsentiert. Den Anfang macht eine Alpine A110.

Blitzblau strahlt der Sportwagen aus der Auslage in der Stempfergasse 1 und so mancher Passant stellt sich die Frage: Wie wurde das Auto in dieses Geschäftslokal manövriert? Die Antwort darauf gab es gestern, am Abend des 11.04.2019, bei der offiziellen Eröffnung des neuen Pop-up-Stores von Vogl + CO. In prominenter Lage, vis-à-vis vom Frankowitsch wurde in illustrer Runde gefeiert und allen Wissbegierigen das Geheimnis gelüftet.

Fest steht, es war nicht einfach, doch man scheut in seinem Jubiläumsjahr keine Anstrengungen, den aktuellen Entwicklungen und Trends mit innovativen Mobilitätslösungen und Präsentationskonzepten Rechnung zu tragen. Geschäftsführer Gerald Auer dazu: „Der traditionelle Autohandel ist im Umbruch und es braucht neue Konzepte, die dem Kundenwunsch nach flexibler Mobilität entgegenkommen. Mit Vogl Mobility und mietedeinauto.at bieten wir Lösungen, die wir auch auf neuen Wegen kommunizieren. Etwa auf der VOGL-Bim oder temporär im neuen Pop-up-Store. Dieser ist bis Oktober 2019 geöffnet und es bleibt jedenfalls spannend.“

