Erste Bilder vom neuen Skoda Scala und Kamiq

Kompakter und aerodynamischer Look

Die nun schlankeren Scheinwerfer des Scala reichen bis an den Kühlergrill heran und betonen die dynamische Erscheinung des Kompaktwagens. Zusätzliche Seitenflügel teilen den Lufteinlass der neuen Frontschürze. Diese in Wagenfarbe lackierten Flügelelemente finden sich auch am Diffusor der neuen Heckschürze wieder, die von kristallinen Elementen geziert wird. Die Heckleuchten weisen jetzt ein noch klarer ausgestaltetes grafisches Design auf.

SUV-Präsenz für den Kamiq

Der aufgewertete Kamiq tritt fortan noch selbstbewusster auf. Das obere Element der charakteristisch geteilten Scheinwerfer ist schlanker und schärfer gezeichnet. Der größere und aufrechter gestaltete Škoda Kühlergrill besitzt markante Doppellamellen, die sich nach unten in U-Form vereinen. Der lackierte Bereich zwischen Kühlergrill und Lufteinlass der Frontschürze unterstreicht optisch die Breite des Fahrzeugs, während der stabile, im Silberton gehaltene Diffusor in den Unterbodenschutz übergeht. Der Heckdiffusor setzt sich aus einem breiten oberen Part in Schwarz und einem robusten silbern lackierten unteren Teil mit angedeuteten Zähnen zusammen. Die überarbeitete L-förmige Lichtsignatur der geteilten Rückleuchten knüpft visuell an die Reflektoren an, die ebenfalls in L-Form designt sind.