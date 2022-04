Erster Cupra Born in der Autostadt übergeben

In der Autostadt von VW in Wolfsburg hat man erstmals ein Cupra Born an einen Kunden übergeben. Familie Schmitt aus der Rhön nahm mit drei Kindern den technischen Bruder des VW ID 3 am Mittellandkanal entgegen. Es ist ihr neuer Zweitwagen.

Mandy Sobetzko, Geschäftsführerin der Autostadt, überraschte die neuen Eigentümer des 150 kW/204 PS starken Elektroflitzers in der 58-kWh-Batterie-Version. Mit einem Blumenstrauß und spanischen Cup-Cakes, die die Rückfahrt sowie den eventuell notwendigen Stopp zum Nachladen versüßen sollten. Familie Schmitt war bereits zum dritten Mal für die Abholung eines neuen Fahrzeuges in der Autostadt.

