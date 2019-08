Erster Flugtaxi-Einsatz in Stuttgart?

Im Rahmen der Präsentation von Technologien und Verkehrskonzepten der Zukunft könnte in Stuttgart ein erster Flugtaxi-Einsatz bevorstehen. Rund um das Stuttgarter Mercedes-Benz-Museum wo am 14. September und 15. September, der Event stattfindet. Bei entsprechenden Wetterbedingungen ist als Höhepunkt ist erstmals in einer europäischen Innenstadt ein Flug des Flugtaxis Volocopter geplant. Das Flugtaxi wird vom gleichnamigen Start-up entwickelt und gebaut.

Am ersten Tag findet eine Gesprächsrunde zum Thema „Urbane Mobilität“ statt. Mit dabei unter anderem Daimler-Chef Ola Källenius und Volocopter-Geschäftsführer Florian Reuter. Programmbeginn jeweils um 11 Uhr, Eintritt am Veranstaltungswochenende frei. Die Veranstaltung ist eine Initiative im Rahmen eines Forschungsvorhabens der Hochschule für Technik Stuttgart. Man will die Akzeptanz von Flugtaxis in der Gesellschaft zu untersuchen.

