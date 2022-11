Erster Ganzjahresreifen für Elektrofahrzeuge

Erster Ganzjahresreifen für Elektrofahrzeuge

Der Vredestein Quatrac Pro EV von Apollo Tyres ist der europaweit erste Ganzjahresreifen speziell für Elektrofahrzeuge. Er ist ab Dezember erhältlich und ist speziell für rein batterieelektrische Autos als auch für Hybridmodelle entwickelt. Dank seines geringeren Rollwiderstands und niedrigeren Gewichts ermöglicht er gegenüber den normalen Ganzjahresreifen der Marke eine größere Reichweite. Und er weist aßerdem eine geringere Umweltbelastung auf. Dünnere Seitenwände, eine geringere Kernreiterhöhe und ein leichteres Gürtelmaterial reduzieren laut Hersteller den Energieverbrauch des Fahrzeugs. Bei gleichzeitig guter Haftung und Traktion auch auf Eis und Schnee.

Besondere Eigenschaften die der Vredestein Quatrac Pro EV als erster Ganzjahresreifen für Elektrofahrzeuge aufweist: Längsrillen mit deutlich schrägeren Flanken, für höhere Kurvenbelastungen. Und eine Außenschulter, die breiter ist als die Innenschulter, um Verformungen zu vermeiden und das Handling zu verbessern. Darüber hinaus ist der Reifen so konstruiert, dass bei der Herstellung weniger CO 2 entsteht. Den Quatrac Pro EV Apollo Tyres in den beiden europäischen Produktionsstätten in Enschede (NL) und Gyöngyöshalász (H) her. (aum/av)

