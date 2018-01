Jännerrallye 2018 geht an Aussenseiter

Die Rückkehr der legendären Jännerrallye mit Start- und Ziel in Freistadt stand am Beginn des heurigen Jahres im Mittelpunkt des heimischen Motorsportinteresses. Nach zweijähriger Pause formierte sich ein neues Veranstalterteam rund um den RC Mühlviertel.

Die Sensation ist perfekt! Bei der 33. Jännerrallye der Geschichte feiert mit Johannes Keferböck aus Pregarten erstmals ein echter Mühlviertler den Sieg. Und das zu einem Zeitpunkt, an dem er eigentlich gar nicht mehr daran denken durfte. Denn als der Unterweitersdorfer Simon Wagner – ebenfalls ein Mühlviertler – nach 2:06,27 Minuten durchs Ziel der 16. und letzten Sonderprüfung in der Arena Königswiesen – Haid fuhr, stand dieser praktisch als Sieger fest. Doch dann passierte das Unfassbare. Auf dem Rückweg von der finalen SP ins Regrouping in Freistadt, gab das Getriebe des vermeintlichen Siegerautos den Geist auf.

Viel Pech für die Favoriten

Simon Wagner stand 45 Kilometer vom Etappenziel, welches laut Reglement erreicht werden muss, entfernt, und in seinen Mazda 323 ließ sich kein Gang mehr einlegen. Die tragische Doublette dabei: Damit hat Simon Wagner genau jenes Schicksal ereilt, das drei Prüfungen zuvor schon den klar dominierenden Niki Mayr-Melnhof aus der Rallye warf. Auf der Verbindungsetappe von SP 13 ins Service nach Freistadt gab die Benzinpumpe seines Ford Fiesta R5 den Geist auf und beraubte den Steirer all seiner Hoffnungen auf den Sieg. Zum Zeitpunkt des Ausfalls lag Mayr-Melnhof schon fast drei Minuten vor Wagner und hatte 9 von 13 Sonderprüfungen für sich entschieden. Er konnte nur schwer enttäuscht Bilanz ziehen: „Was soll man machen. Das ist einfach nur Pech. Es war trotzdem eine super Rallye für uns. Wir haben Spaß gehabt und eine tolle Show geboten. Dass dir dann eine defekte Benzinpumpe alles kaputtmacht, dafür gibt es eigentlich keine Worte.“

Nach Bestzeit auf SP1 auch Gesamtsieg

Für Johannes Keferböck, der zum 12. Mal am Start der Jännerrallye stand, schloss sich am Ende der Kreis: Nach seiner Bestzeit in der ersten Sonderprüfung am gestrigen Eröffnungstag stand er ganz oben, nach dem Ende der Rallye heute Nachmittag wieder. Auf Platz zwei konnte Gerhard Aigner aus Vorchdorf (wie Keferböck in einem Ford Fiesta R5) über den größten Erfolg seiner bisherigen ORM-Karriere jubeln. Auf dem Siegespodest wäre mit Ernst Haneder aus St. Oswald gerne noch ein Oberösterreicher gestanden. Doch der Mitsubishi-Pilot riskierte auf der vorletzten Prüfung in Unterweissenbach zuviel, rutschte auf Rang drei liegend von der Strecke und kam nicht mehr auf diese zurück. So konnte sich am Ende der Deutsche Hermann Gaßner (Mitsubishi Evo X) über diesen Erfolg freuen.

Endstand nach 16 Sonderprüfungen:

Johannes Keferböck/H. Gründlinger A/A Ford Fiesta R5 2:21:12,0 Std Gerhard Aigner/Marco Hübler A/A Ford Fiesta R5 +1:21,7 Min Hermann Gaßner/Lena Öttl D/D Mitsubishi Evo X +2:41,4 Min Johann Seiberl/Daniel Pirklbauer A/A Mitsubishi Evo VI +3:20,1 Min 5. Sebastian Kletzmayr/Martin Tomasini A/A Skoda Fabia R5 +3:29,2 Min Christian Mitterlehner/Chr. Kastner A/A Audi S2 +9:31,1 Min Gerald Bachler/Chr. Wögerer A/A Subaru Impreza WRX +10:35,7 Min Bernhard Stitz/Harald Bachmayer A/A Mitsubishi Evo VI +11:30,3 Min Markus Steinbock/Gabriele Ölsinger A/A Mitsubishi Evo V +12:59,5 Min Martin Desl/Günther Bergsmann A/A Mitsubishi Evo VII +14:28,0 Min Markus Stockinger/Johann Rainer A/A Mazda 323 +16:58,3 Min Steven Schierlinger/Petrer Medinger A/A Mitsubishi Evo III +18:46,0 Min Bernd Birngruber/Christian Hofstadler A/A Subaru Impreza +19:57,4 Min Christoph Zellhofer/Thomas Schöpf A/A Suzuki Swift +20:12,9 Min Franz Paireder/Michael Pilz A/A Peugeot 206 +21:02,7 Min