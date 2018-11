Erster Polo GTI R5 geht nach Österreich zu BRR

Rund einen Monat nach der Wettbewerbspremiere des Polo GTI R5 bei der Rallye Spanien hat Volkswagen Motorsport das erste Kundenfahrzeug an das Team Baumschlager Rallye & Racing ausgeliefert. Teambesitzer Raimund Baumschlager war als Testfahrer selbst in die Entwicklung des 272 PS starken Polo GTI R5 eingebunden und nahm das Fahrzeug entgegen.

30-40 Polo R5 für 2019

Noch 2018 sollen insgesamt zehn weitere Fahrzeuge an Kunden aus Belgien, Italien, Finnland, Paraguay, Portugal und Schweden übergeben werden. Ab 2019 ist die Fertigung und der Vertrieb von jährlich rund 30 bis 40 Polo GTI R5 vorgesehen. Die vergleichsweise seriennahen R5-Fahrzeuge sind in der Weltmeisterschaft in der Kategorie WRC2 zugelassen und stellen außerdem in regionalen Championaten wie der FIA Rallye-Europameisterschaft sowie in vielen nationalen Meisterschaften die höchste Klasse.

Premiere beim Rallyesprint in Prag

Das Team BRR plant Einsätze mit dem Polo GTI R5 schwerpunktmäßig in der FIA Rallye-Europameisterschaft (ERC), die 2019 aus acht Läufen besteht. In diesem Championat bilden die sogenannten R5-Fahrzeuge die Top-Kategorie. In der U28-Wertung für junge Nachwuchsfahrer sind sie sogar vorgeschrieben. Den ersten Einsatz feiert der erste Polo GTI R5 von BRR am 1. Dezember beim Prager Rallyesprint mit Voitec Steif.

