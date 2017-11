Erzbergrodeo 2018 – Familienerlebnis am Offroad-Olymp verschenken

Erzbergrodeo 2018 – Familienerlebnis am Offroad-Olymp verschenken. Still und besinnlich – so ist Weihnachten. Laut und actiongeladen – dieser Ruf eilt dem Erzbergrodeo voraus. Mit einem ganz speziellen Geschenk unter dem Christbaum, einem Ticket für die 24. Auflage des Motorsporthighlights am steirischen Erzberg, lassen sich die beiden Extreme miteinander verbinden. Jedes Jahr beschert der weltweit einzigartige Xtreme Enduro Event der Region einen Besucheransturm – das nächste Mal von 31. Mai bis 3. Juni 2018.

ERZBERGRODEO XX4

WORLD XTREME ENDURO SUPREME

31. Mai – 3. Juni 2018

Eisenerz-Austria

Für Familien gibt es diesmal ein Extrazuckerl: Da die Fahrkünste der Zweirad-Elite auch für viele Kleine das Größte sind, gibt es nun bereits ab 30 Euro VIP-Karten für Kinder. Familien erhalten so Zugang zu weiteren persönlichen Top-Erlebnissen bei der heißesten Offroad-Party Österreichs.

2017 hat das Event rund 40.000 begeisterte Zuseher und 1.000 VIP-Gäste angelockt. Die euphorischen Fans brachten die Stimmung auf Hochtouren und animierten die unerschrockenen Zweirad-Virtuosen zu Höchstleistungen, die bei Bewerben mit so hohem Schwierigkeitsgrad auch notwendig sind. Auch 2018 werden wieder Zehntausende Zeuge davon, wie rund 1.500 Dirtbiker den Erzberg mit eisernem Willen in Angriff nehmen und an ihre eigenen Grenzen und jene ihrer geliebten Maschinen gehen.

Tickets und VIP-Packages im Vorverkauf sichern

Damit die Veranstaltung für alle Interessierten leistbar bleibt, wurden die Preise im Vergleich zum Vorjahr nicht erhöht. Tagestickets für Samstag und Sonntag sind im Vorverkauf schon um 23 bzw. 25 Euro erhältlich, Zwei-Tages-Karten für 23 Euro (Donnerstag und Freitag) oder 45 Euro (Samstag und Sonntag). Wer ein ganzes Motorsportwochenende genießen will, ist ab 55 Euro dabei. VIP-Packages sind ab 160 Euro buchbar und verknüpfen die bereits fesselnde Rennaction mit einem persönlichen Zusatzerlebnis im Rahmen der Veranstaltung.