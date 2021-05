Erzbergrodeo 2021 – Abgesagt

Aktuelle Meldung: das Erzbergrodeo 2021 ist abgesagt. Nach Veröffentlichung der neuen COVID-19 Bestimmungen durch die österreichische Bundesregierung und eingehender Evaluierung der Auswirkungen auf die Veranstaltung musste das Red Bull Erzbergrodeo 2021 abgesagt werden. Der Termin für 2022 steht.

„Die Einhaltung der neuen Bestimmungen und Richtlinien der österreichischen Bundesregierung macht eine Durchführung des Red Bull Erzbergrodeo 2021 nicht möglich. Wir haben bis zuletzt darum gekämpft und jedes mögliche Szenario durchgespielt. Am Ende bleibt uns nur die Absage.“, so Red Bull Erzbergrodeo Mastermind Karl Katoch.

Allen angemeldeten Teilnehmern wird im Zuge der Red Bull Erzbergrodeo COVID-19 Garantie das komplette Startgeld ohne Abzüge rückerstattet. Gleiches gilt für alle Besucher, die bereits eine Eintrittskarte oder ein VIP-Ticket für die Veranstaltung 2021 erworben haben.

„Das Erzbergrodeo 2021 ist abgesagt. Aber wir werden 2022 in voller Stärke zurückkehren. Und gemeinsam mit Motorrad-Offroadsport-Athleten und Fans aus aller Welt den Extreme Endurosport am Berg aus Eisen feiern.“, so Karl Katoch. Zugleich gab er den Veranstaltungstermin für das Red Bull Erzbergrodeo 2022 bekannt:

Red Bull Erzbergrodeo 2022

16. – 19. Juni 2022 Eisenerz/Vordernberg

