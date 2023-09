Es gibt viel zu feiern in der Motorradszene

Für Harley-Davidson steht die traditionelle European Bike Week am Faker See in Österreich – 5.9 – 10.9. – in diesem Jahr unter dem Zeichen des runden Geburtstags. Nach den weltweiten Partys in Budapest im Juni und dem Homecoming in Milwaukee im Juli wird auch bei Europas größtem Motorradfestival das 120-jährige Bestehen der Marke groß gefeiert. Und noch zwei Geburtstage stehen an: Die Veranstaltung selbst wird 25 Jahre und die Harley Owners Group 40 Jahre alt.

Den Besuchern werden unter anderem die neuen Modelle CVO Street Glide und CVO Road Glide sowie die 120th-Anniveresary-Editionen präsentiert. Neu ist die Adventure Zone, ein Offroadbereich, wo die Dakar-Fahrer Joan Pedrero aus Spanien und Mick Extance aus Großbritannien sowie der deutsche Geländeprofi Ralf Wiesenfeller, Tutorials anbieten und zeigen, was die Pan America 1250 im Gelände leisten kann.

Außer den elektrisch angetriebenen Motorrädern von Livewire steht eine breite Palette an aktuellen Harley-Davidson-Modelle für Probefahrten zur Verfügung. Es gibt eine Oldtimerausstellung, eine Custombike-Show mit 15 Preisen in sechs Kategorien, über 100 verschiedene Stände und Livemusik auf zwei Bühnen. Einer der Höhepunkte der European Bike Week ist die größte Motorradparade in Europa an der am 9. September wieder Tausende von Motorradfahrern aller Marken teilnehmen werden. Mehr zur aktuellen Harley Produktpalette

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp