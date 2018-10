Es ist vollbracht – BMW X2 by AC Schnitzer

Vor einigen Monaten kündigte der bekannte BMW-Veredler AC Schnitzer an, für den X2 ein komplettes Tuningprogramm zu entwickeln. Nun ist es endlich soweit. Vom Aerodynamik-Paket über eine Leistungssteigerung bis hin zur Innenraumaufwertung. X2 Piloten können sich im umfangreichen Angebot austoben.

Mehrleistung mit Garantie

Der X2 20d mit 190 PS starken Dieselmotor leistet nach der Kraftkur 222 PS. Natürlich wird die Leistungssteigerung sowohl für die sDrive- und die xDrive-Versionen gleichermaßen verfügbar sein. In beiden Fällen wird sie inklusive einer Baugruppengarantie ausgeliefert. Damit man die Leistung auch sieht gibt es Auspuffblenden in den Varianten „Sport“ verchromt, „Sport“ schwarz oder in echtem Carbon.

Näher an der Straße

Auch wenn der X2 ein SUV ist, so wird er wohl in 99% der Fälle keine Geländetorturen erleben müssen. Für eine bessere Straßenlage gibt es einen Fahrwerksfedernsatz für eine optimale Abstimmung zwischen Sportlichkeit und Fahrkomfort. Je nach Modell wird der X2 ca. 20 – 35 mm tiefer gelegt.

Optikpakete für Außen und Innen

Weitaus mehr als Dekoration ist das Aerodynamik-Paket, das sich effektiv in das Karosseriekonzept des X2 einbringt. Der Frontsplitter, der im Set mit dreieckigen Designelementen für die Serienfrontschürze ausgeliefert wird, erhöht, in Verbindung mit dem Dachheckspoiler den Abtrieb. Beide Komponenten zusammen sorgen entsprechend für zusätzliche Bodenhaftung. Aluminium Accessoires verleihen auch dem Innenraum des X2 by AC Schnitzer eine sportive Note. Hierzu gehören das Aluminium Schaltwippen-Set in schwarz/rot, das Aluminium Cover „Black Line“ für den i-Drive System Controller und die Aluminium-Pedalerie.

Das passende Schuwerk gibt es auch

Fehlt für den finalen Schliff nur noch ein Satz attraktiver Räder. Eine ideale Wahl stellen die AC1 Felgen in 19 oder 20 Zoll dar. Je nach persönlichem Geschmack sind diese Felgen in BiColor Silber/Schwarz oder in Anthrazit verfügbar und sie werden mit Reifen der Dimensionen 225/45 R 19 bzw. 245/35 R 20 bestückt.

