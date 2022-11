Essen – John Player Special Reminiszenzen

Bei der Essen Motor Show (3.-11.12.) gibt es eine Sonderschau mit John Player Special Reminiszenzen. Vor 50 Jahren, im Jahre 1972, faszinierten in der Königsklasse des Motorsports erstmals die schwarz-goldenen Boliden des britischen Lotus-Teams das Publikum. Sie galten als die schönsten Autos in der Formel 1. Das Design ging zurück auf den damaligen Sponsor John Player Special (JPS). Auf der Essen Motor Show erleben die Fans in der Sonderschau der Messe Essen John Player Special Reminiszenzen mit insgesamt 18 Fahrzeugen in den JPS-Farben. Darunter sieben Formel-1-Autos. (aum)

