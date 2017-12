Essen Motor Show – Designoffensive bei ALCAR

Essen Motor Show – Designoffensive bei ALCAR. Mit einer Designoffensive startet Alcar ins Jahr 2018. Auf der Essen Motor Show präsentieren die Leichtmetallräder-Produzenten die Highlights der aktuellen Kollektion.

AEZ Crest highgloss

Nach dem Erfolg der Crest dark legt AEZ 2018 die Crest in highgloss nach. Das Kreuzspeichen-Design ist längst ein Klassiker im Felgenmarkt. Die neue AEZ Crest ein doppeltes Kreuzspeichen-Design mit deutlich mehr Kante und wirkt dadurch sportlich und aggressiv. Der Mittenbereich wird von einem vertieften Pentagon dominiert, welches sich deutlich vom Einerlei der im Markt befindlichen Leichtmetallräder abhebt. SR3 – der Name steht für „Salt Resistant“ während die Zahl auf das 3-Schicht-Verfahren verweist – Grundierungsschicht, Farbschicht, Deckschicht. Lieferbar vor allem für Fahrzeuge im Premium-Segment wie Porsche Macan, Audi A6 oder Q5, Volvo S90 oder auch Jaguar XF und XE sowie die aktuelle S-Klasse von Mercedes. Für den Jaguar F Pace ist das Rad in 21 Zoll mit ABE erhältlich.

AEZ Steam

Das neue genehmigungsfreie Multispeichentalent, im Design klassisch aber auf moderne Fahrzeuge abgestimmt. In der Trendfarbe gunmetal frontpoliert hebt sich das klassisch anmutende Vielspeichenrad deutlich vom Einheitsbrei der Massenalufelgen ab. 15 kantige Speichen vereinen Eleganz und sportliches Design. Technisch wie optisch passt die neue Alufelge 100 Prozent auf zahlreiche Fahrzeuge der Marken Audi, BMW, Jaguar, Mercedes, Land Rover, Volvo oder auch Alfa Romeo.

AEZ Forged Series

Mit der AEZ Forged Series wurde der Schritt in die Königsklasse der Leichtmetallräder vollzogen. AEZ bietet das Steam.forged als „Staggered Fitment“ (Mischbereifung) in den Dimensionen 8,5×21 und 9×21 für das Model S sowie in 9×22 und 10×22 für das Model X exklusiv für Elektrofahrzeuge von Tesla an.

DOTZ CP5 – Designklassiker mit Asymmetrie

Die Felge in graphite matt wirkt nicht nur durch die Verbindung der Speichen an das Felgenhorn größer, auch der speziell technisch gestaltete Mittenbereich mit der 5-Loch-Anbindung, das „smart center“, macht das Rad in der Außenwirkung tiefer und mächtiger.

Die fünf Speichen der CP5 sorgen mit ihrer Asymmetrie für eine Dynamik, die durch die parallellaufenden Speichenkanten zusätzlich verstärkt wird. Auch in der Farbvariante schwarz/frontpoliert zu haben. Von 7,0×16 bis 9,5×20 Zoll.