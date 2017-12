Essen Motor Show – Hyundai N-Thusiast Parts

Essen Motor Show – Hyundai N-Thusiast Parts. Der Hyundai i30 N ist das erste Hochleistungsfahrzeug der Marke und gehört zu den sportlichsten Modellen in seinem Segment. Um die Leistungsfähigkeit des i30-Topmodells zu steigern und auch optisch zu unterstreichen, bietet Hyundai Nachrüstprodukte unter der Bezeichnung „Hyundai N-Thusiast Parts“ an. Sie werden ab 2018 beim Hyundai-Vertragspartner bestellbar sein. Zu sehen sind sie schon bei der Essen Motor Show (bis 10. 12.).

Der Name des Programms ist ein Kunstwort in Anlehnung an den englischen Begriff „Enthusiast“, der Begeisterte. Zum Start werden Räder, und Teile rund um Fahrwerk und Bremsanlage sowie Sitze und Design angeboten werden, darunter ein Leichtbaurad im Zehn-Speichen-Design, das lediglich 9,5 Kilogramm wiegt. Es stammt von der italienischen Felgenmarke OZ Racing und wird in der Dimension 8,0 J x 19 Zoll angeboten. Die Gewichtsreduzierung von etwa vier Kilogramm pro Felge im Vergleich zum Serienrad bedeutet eine Verringerung der ungefederten und rotierenden Massen.

Die Leichtbauräder können mit dem Sportreifen Pirelli P Zero Trofeo R in der Größe 235/35 R 19 bestellt werden. Motorsport-Radmuttern aus Aluminium für den i30 N erleichtern das Montieren der Räder.

Durch den Einbau des dreifach verstellbaren Hinterachs-Stabilisators kann der Fahrer die dynamischen Eigenschaften des Sportfahrwerks nach seinen Wünschen einstellen und die Stärke der Wank- und Rollbewegungen bei Kurvenfahrten beeinflussen. Der Stabilisator wird mit neuer Lagerung geliefert. Um die Standfestigkeit der Bremsanlage auf der Rennstrecke zu erhöhen, hat Hyundai spezielle Motorsport-Bremsbeläge für den i30 N entwickelt. Die sind sowohl für die Bremsanlage an der Vorder- als auch an der Hinterachse verfügbar.

Die vorderen Sportsitze lassen sich durch leichte Rennschalensitze austauschen, die zusammen mit dem renommierten deutschen Autositzhersteller Recaro entwickelt wurden. Der Sitz wird mit schwarzem Lederbezug und fahrzeugspezifischer Konsole sowie seitlichen Adaptern geliefert. Die Längs-, Höhen- und Neigungseinstellung des Rennsitzes ist möglich. Die einteilige Sitzschale mit fester Kopfstütze besteht aus glasfaserverstärktem Kunststoff und wiegt lediglich sieben Kilogramm.

In Anlehnung an das Design des neuen Rundstrecken-Tourenwagens Hyundai i30 TCR wurde das großflächige N-Dekor für den Hyundai i30 N gestaltet. Das Set umfasst jeweils eine Folie für die Seite und die Motorhaube. Die Seitenschweller des i30 N lassen sich mit zwei farbigen N Emblemen akzentuieren.

sm/amp