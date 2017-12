Essen Motor Show – Weltpremiere des KTM X-Bow mit DSG

Essen Motor Show – Weltpremiere des KTM X-Bow mit DSG. Absolutes Highlight ist in diesem Jahr die Weltpremiere des ersten KTM X-Bow mit DSG: Ab April 2018 gibt es den legendären österreichischen Supersportwagen nämlich mit dem nicht minder legendären Doppelkupplungsgetriebe von Volkswagen zu kaufen.

Das Sechsgang-DSG-Getriebe kommt dabei komplett mit Schalt-Paddles am Lenkrad, wie gewohnt kann in Zukunft auch der KTM X-Bow in den Ausführungen „R“, „RR“ und „GT“ in drei Fahr-Modi (D, S und manuell) betrieben werden. Neben dem zusätzlichen Performance-Vorteil dank noch schnellerer Schaltzeiten im Millisekunden-Bereich und der Möglichkeit, ab sofort beide Hände permanent am Lenkrad zu haben, erfüllt der KTM X-Bow mit DSG auch die strenge Abgasnorm EU6b.

Ein weiteres spektakuläres Fahrzeug: KTM Entwicklungspartner Reiter Engineering präsentiert dort nämlich den ersten für den Straßenverkehr einzelgenehmigten KTM X-Bow GT4. Diese exklusive, in allen genehmigungsrelevanten Bereichen umgebaute Variante des erfolgreichen Rennsportfahrzeugs wird laut Firmenchef Hans Reiter im Laufe des Jahres 2018 zu ausgewählten Besitzern rollen.

Neben den großartigen Premieren im Bereich der straßenzugelassenen Fahrzeuge gibt es natürlich auch Neuigkeiten in Sachen KTM Motorsport-Aktivitäten. In der KTM „Motorsport-Welt“ – das Siegerfahrzeug aus der X-Bow Battle „Rookies Challenge“, die 2018 in ihre vierte Saison starten wird, sowie den siegreichen KTM X-Bow GT4 der Brüder Johannes und Ferdinand Stuck, der die beiden zum Sieg im KTM X-Bow Cup geführt hat.