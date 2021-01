Essential Vans – Multifunktional für Sport, Transport, Reise

Das Startup Essential Vans der beiden Grazer Christopher Bickford und Markus Beneditschitz sind multifunktional für Sport, Transport und Reise ausgelegt. Motto von Essential Vans: Kastenwägen kostengünstig und zweckmäßig ausbauen. Damit man das gesparte Geld für das Reisen selbst, Sportausrüstung et cetera nutzen kann.

Die Basis für Essential Vans, um den Ausbau multifunktional für Sport, Transport und Reise anbieten zu können sind unter anderem zahlreiche Surfreisen und eine Afrikadurchquerung. Außerdem die Nutzung durch die gesamte Familie und das Interesse an zweckmäßigen, leichten Fahrzeugen mit Transportqualität. Und natürlich die Liebe zu Camping und Sport. So war das „Modell“ Kastenwagen der kleinste gemeinsame Nenner für die ersten Essential Vans.

Multifunktional für Sport, Transport, Reise – Details zu Essential Vans

Fahrzeug-Basis für die Entwicklung der Essential Vans Ausbau-Module ist der Mercedes Sprinter. Dabei ist es egal, ob kurz oder lang, mit Front-, Heck- oder Allradantrieb. Essential Vans implantiert eine multifunktionale Infrastruktur in die Laderäume der Fahrzeuge. Die Ausstattung beinhaltet unter anderem neben einer Isolierung und einem darunter befindlichen Gerüst auch belastbare Airline-Schienen. Sowie zusätzliche Sitzplätze und eine Basisausstattung fürs Campen. Der gesamte Innenraum ist mit wenigen Handgriffen wandelbar. Dort wo tagsüber Mountainbikes, Surfbretter, Zweite-Reihe-Passagiere und anderes Platz fanden, ist abends eine Dusche, eine kompakte Küche und bis zu zwei Doppelbetten bereit. Alle „On tour“-Umbauten gehen dank Leichtbau und hochwertiger Materialwahl einfach und bequem vonstatten.

Zwei Jahre hat man bei Essential Vans in die Entwicklung der Basis in Form des Van-Ausbausatzes investiert. Die Fahrzeugausbauten fertigt man im Burgenland. So entsteht, Zeit und Kosten sparend, der individuell anpassbare Essential Vans-„Ausbausatz“. Der wird dann entweder im Selbstbau, oder aber direkt von Essential Vans und deren Partnern in ganz Europa fachgerecht eingebaut. Preislich startet der Kastenwagenausbausatz bei rund 11.700 Euro für Selbstausbauer und bei rund 17.700 Euro für das fertig integrierte, in vielerlei Hinsicht erweiterbare Modul. Informationen unter: www.essentialvans.at

