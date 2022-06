eTaxi Austria – Direkt am Standplatz laden

Am Areal von Wien Energie beim Kraftwerk Simmering erprobt eTaxi Austria in Realszenarien eTaxis direkt am Standplatz zu laden. Vor Ort lädt man E-Autos der Marken Hyundai & VW automatisch mit Matrix Charging. Und erprobt typische Anwendungsszenerien aus dem eTaxi-Alltag.

Ausschließlich emissionsfreie Taxis sollen laut dem österreichischen Energie- und Klimafahrplan ab 2025 zugelassen werden. Wien und Graz haben als Vorreiter erkannt, dass es für den erfolgreichen Betrieb von elektrischen Taxis auch eine Ladeinfrastruktur direkt am Taxistand benötigt. Damit kann man jede Minute am Standplatz zwischen den Fahrten für das Laden nutzen. So gehören Angst vor zu geringer Reichweite und eine zeitaufwendige Fahrt zu weit entfernten Schnellladestationen der Vergangenheit an.

Projekt eTaxi Austria – ein Leuchtturmprojekt

Es soll die Elektrifizierung der Taxiflotten durch automatisierte Lademöglichkeiten am Taxistandplatz und attraktive Taxipakete aktiv unterstützen. Bevor der Pilotbetrieb mit über 60 Fahrzeugen an insgesamt zehn Standorten in Wien und Graz startet, hat man jetzt einen Projektstandort realisiert. Um verschiedene Anwendungsszenarien in der Praxis umzusetzen.

Dieser Projektstandort am Areal von Wien Energie beim Kraftwerk Simmering gleicht einem echten Taxistandplatz. Die Park- und Ladeplätze sind hintereinander angeordnet. Drei Ladeplatten der Matrix Charging Technologie sind bündig in die Fahrbahn eingelassen. Als Fahrzeugmodelle kommen Hyundai Ioniq 5 und VW ID.4 Fahrzeuge zum Einsatz. Sobald ein Fahrzeug über einer der Ladeplatten parkt, senkt sich der im Fahrzeug integrierte Connector ab und das E-Fahrzeug lädt automatisch. Die Matrix Charging Ladeplatten sind mit einem Lastmanagement von Wien Energie verbunden, das eine Steuerung der benötigten Ladeleistung ermöglicht. Der Demonstrationsstandort liefert somit auch eTaxi-spezifische Erkenntnisse über automatisiertes Laden und unterschiedliche Lastmanagement-Szenarien.

Praxisfreundliche Lösung

„Mit den im Boden eingelassenen Matrix Charging Ladeplatten gibt es eine Lösung, für unkompliziertes und praxisfreundliches Laden der eTaxi Austria am Standplatz. Statt einer extra Fahrt zu einer Ladestation, kann man so die Zeit am Taxistandplatz zum Laden nützen. Ein wichtiger Schritt, um eTaxis praxistauglicher zu machen.“ sagt Leopold Kautzner, Obmann der Fachgruppe Beförderungsgewerbe mit Pkw der Wirtschaftskammer Wien.

„Damit die E-Mobilität in allen Bereichen erfolgreich ist, braucht es passende Ladelösungen für die jeweiligen Anwendungsfälle. Mit der neuen Ladeplattentechnologie können Taxifahrer:innen direkt im Dienst während der Stehzeiten am Standplatz laden. Sie können so ihren Akku kontinuierlich aufladen. Durch unser intelligentes Lastmanagement funktioniert das Ökostrom-Tanken am Taxistandplatz netzschonend. Und man kann es auch für größere E-Taxiflotten umsetzen“, erklärt Michael Strebl, Vorsitzender der Wien Energie-Geschäftsführung.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp