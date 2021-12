ETCR – Renntrucks weiter auf Goodyear

In der ETCR, der European Truck Racing Championship sind die Renntrucks weiter auf Goodyear unterwegs. Für weitere drei Jahre ist Goodyear Exklusiv-Lieferant. Die langjährige Partnerschaft wurde bis Ende 2024 verlängert.

Seit diesem Jahr fahren die bis zu 1.500 PS starken und 160 km/h schnellen Renntrucks mit 100 Prozent erneuerbarem Biokraftstoff (HVO). Der Pace-Truck tankt Bio-LNG. Goodyear nutzt die Erfahrung mit Extremsituationen im Motorsport für die Forschung und Entwicklung. Die europäische Truck-Meisterschaft startet am 21. Mai in Italien in die neue Saison. Sie endet nach acht Rennwochenenden Anfang Oktober in Spanien.

