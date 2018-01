Euro NCAP – Die sichersten Autos, VW ganz stark

Euro NCAP – Die sichersten Autos, VW ganz stark. Traditionell veröffentlicht Euro NCAP zum Jahresbeginn die „Klassenbesten“ aus den Crashtests des Vorjahres.

Großer Gewinner ist Volkswagen mit gleich drei Modellen. Während das gute Abschneiden des Volvo XC60 nicht weiter verwundert, gibt es dennoch auch eine Überraschung: den Sieg von Subaru in der Kompaktklasse.

„Best in Class“ war im vergangenen Jahr bei den Kleinwagen der VW Polo. Er erhielt beim Insassenschutz 96 Prozent der möglichen Punkte, bei der Kindersicherheit 85 Prozent, beim Fußgängerschutz 76 Prozent und bei der Standardausstattung mit Assistenzsytemen 59 Prozent.

Bei den kompakteren SUV schnitt der VW T-Roc (96 %, 87 %, 79 %, 71 %) am besten ab, in der Oberklasse der VW Arteon (95 %, 85 %, 85 %, 82 %).

Der Volvo XC60 trug den Klassensieg in der SUV-Kategorie davon (98 %, 87 %, 76 %, 95 %). Sicherster Mini-Van ist der Opel/Vauxhall Crossland X (85 %, 84 %, 62 %, 57 %), und in der Kompaktklasse ging der Titel an die nahezu baugleichen Subaru-Modelle XV und Impreza (94 %, 89 %, 84 % bzw. 82 %, 68 %).

Subaru XV im Euro-NCAP-Crashtest