Europäische Kfz-Dienstleister fusionieren

Europäische Kfz-Dienstleister fusionieren – sie wollen ihre Stimme in Brüssel stärken. Dazu hat der europäische Branchenverband CECRA die Einleitung einer Fusion mit der neu gegründeten Organisation Automotive Mobility Europe (AME) beschlossen. Damit soll ein neuer Dachverband entstehen, der als Ansprechpartner für EU-Institutionen, Hersteller, Zulieferer und Verbraucherorganisationen fungiert. Als nächsten Schritt wollen Vertreter beider Verbände sich auf eine gemeinsame Struktur einigen.

AME war erst 2025 von acht nationalen Verbänden gegründet worden – darunter Mobilians aus Frankreich und der Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) aus Deutschland. Geleitet wird AME von Xavier Horent (Mobilians) und Jürgen Hasler (ZDK). CECRA, das ursprünglich von Frankreich und Deutschland ins Leben gerufen wurde, gilt seit Jahrzehnten als zentrale Interessenvertretung für Autohandel und Reparatur.

Hintergrund der Fusion ist der tiefgreifende Umbruch der Automobilwirtschaft: Elektromobilität, Digitalisierung und neue Geschäftsmodelle stellen Werkstätten, Händler und Dienstleister vor wachsende Herausforderungen. „Gerade in Zeiten komplexer Marktveränderungen ist eine starke, geeinte Vertretung wichtiger denn je“, erklärt Jürgen Hasler, Co-Vorsitzender von AME und neu gewählter ZDK-Hauptgeschäftsführer.

Die neue Organisation soll mit einer breiten Basis von nationalen und europäischen Mitgliedsverbänden für rund 4,5 Millionen Beschäftigte im europäischen Kfz-Aftermarket sprechen. Ziel sei es, „im hochrangigen Dialog mit Brüssel“ Einfluss zu nehmen – nicht zuletzt in Fragen der Regulierung und nachhaltigen Mobilität. Mit dem Slogan „Keep Europe moving“ will der neue Verband dem Kfz- und Mobilitätssektor in Europa künftig eine geeinte Stimme geben