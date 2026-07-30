Europas Bestseller wird zum Vollhybrid

Europas Bestseller wird zum Vollhybrid – Dacia bietet den Sandero Stepway erstmals auch als Vollhybrid an. In der Motorisierung Hybrid 155 kombiniert Europas meistverkauftes Auto einen 1,8-Liter-Benzinmotor mit einem 49 PS starken Elektromotor und einem Multi-Mode-Automatikgetriebe.

Die Systemleistung von 158 PS macht den Hybrid zum neuen Topmodell der Baureihe. Der Sprint von 0 auf 100 km/h gelingt in 8,3 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit ist zugunsten des Verbrauchs auf 180 km/h begrenzt. Der kombinierte WLTP-Verbrauch liegt bei 4,4 Litern pro 100 Kilometer, was CO₂-Emissionen von 100 Gramm pro Kilometer entspricht. Mit der E-Save-Funktion kann elektrische Energie gezielt für spätere Fahrsituationen zurückgehalten werden.