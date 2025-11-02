Europas Motorradmarkt im Sinkflug

Europas Motorradmarkt im Sinkflug – die fünf größten europäischen Motorradmärkte, die für rund 80 Prozent des Volumens stehen, kamen in den ersten neun Monaten auf insgesamt 823.786 Neuzulassungen. Das sind nach Angaben des Herstellerverbands ACEM 7,2 Prozent beziehungsweise über 63.000 Fahrzeuge weniger als im Vergleichszeitraum des Vorjahres.

Lediglich Spanien als zweitgrößter Markt verbuchte mit etwas über 183.000 Verkäufen ein Wachstum von 11,1 Prozent. Italien, wichtigstes Motorradland in Europa, konnte mit 282.407 Krafträdern und -rollern den Vorjahreswert nicht ganz halten – minus 1,1 Prozent. Nicht so die Situation in Österreich. Laut Statistik Austria wurden von Jänner bis September 2025 insgesamt 29.981 Motorräder neu zugelassen. Das entspricht einem Rückgang von −9,0 % gegenüber dem gleichen Zeitraum 2024. Nicht zuletzt wahrscheinlich wegen der hohen NoVA Besteuerung bei hubraumstärkeren Motorrädern und der politischen Unsicherheit im Lande. Dazu kommt das in wirtschaftlich unsicheren Zeiten Käufer eher dazu neigen, größere Investitionen wie ein Motorrad aufzuschieben.

Frankreich als drittgrößter Abnehmer kam auf knapp 145.000 Einheiten und ein Minus von 12,4 Prozent. Den größten Einbruch erlebte Deutschland mit einem Rückgang um fast ein Viertel -24,4 % und 140.134 Neuzulassungen. In Großbritannien lagen die Verkäufe mit etwas über 73.300 Fahrzeugen vier Prozent unter dem Vorjahr.

Mit 110.641 motorisierten Zweirädern bis 50 Kubik ging auch der Absatz von Mofas und Mopeds in den sechs absatzstärksten Ländern – Belgien, Frankreich, Deutschland, Italien, Niederlande und Spanien – zurück. Hier gab es ein Minus von 16,4 Prozent. Lediglich in Deutschland zeigte sich mit 12.772 Kleinkrafträdern und -rollern ein leichtes Wachstum in Höhe von 1,3 Prozent.