„European Car of the Year“: Kia EV6

Der Kia EV6 ist „European Car of the Year“. Es ist das erste Mal, dass Kia diesen Titel gewonnen hat. Die Wahl trafen 61 Journalisten aus 23 Ländern. Für den vollelektrischen Kia ist es nicht die erste Auszeichnung. Die Limousine ist bereits unter anderem „Irish Car of the Year“ und Gewinner der Premiumkategorie bei „German Car of the Year“. In der Endrunde standen außerdem der Hyundai Ioniq 5, der Ford Mustang Mach-E, der Skoda Enyaq iV, der Cupra Born und der Renault Mégane E-Tech sowie als einziger Verbrenner der Peugeot 308.

Wie in den beiden Vorjahren wurde auch die Zeremonie 2022 als reiner Livestream im Internet übertragen, da die diesjährige Ausgabe der Geneva International Motor Show wegen der Pandemie verschoben wurde. Die traditionelle Präsenzveranstaltung findet voraussichtlich 2023 wieder statt.

Das Abstimmungsergebnis der sieben Finalisten von “The Car of the Year” 2022

Kia EV6- 279 Punkte

Renault Mégane E-Tech Electric – 265 Punkte

Hyundai Ioniq 5 – 261 Punkte

Peugeot 308 – 191 Punkte

Skoda Enyaq iV – 185 Punkte

Ford Mustang Mach-E – 150 Punkte

Cupra Born – 144 Punkte

