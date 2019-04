European Le Mans Series – René Binder in Top Ten

Beim Saisonauftakt der European Le Mans Series konnte sich der Österreicher René Binder in den Top Ten platzieren. Es gab eine schwierige Startphase bei den 4h von Le Castellet. Julien Canal büßte von Startplatz 13 noch zwei Plätze ein. Dann kam der blauweißrote Ligier JSP217 immer besser in Fahrt. Rene Binder fuhr sogar bis auf Rang 7 vor. Im Finish verlor Ex-Formel-1-Pilot Will Stevens noch Terrain. Er konnte aber für Panis Barthez Compètition noch Platz 10 über die Ziellinie retten.

„Wir haben an diesem Wochenende das Maximum aus unsrem Paket herausgeholt“, so René Binder. „Die Strecke liegt unserem Auto einfach nicht. Außerdem muss auch unser Setup noch besser auf die neuen Dunlop Reifen abgestimmt werden. Fakt ist: Unser Gesamtpaket hat noch Luft nach oben. Als Team haben wir uns sicher nicht viel vorzuwerfen.“

Teamchef Olivier Panis zeigte sich von seinem österreichischen Neuzugang begeistert. „Ich muss sagen, ich bin wirklich schwer von Rene beeindruckt. Nicht nur menschlich, sondern auch fahrerisch. Jetzt liegt es an uns und unseren technischen Partner, unser Paket zu optimieren. Um in Monza stärker zurückzukommen.“

Im legendären Autodromo Nazionale wird die European Le Mans Series den Countdown für die 24h von Le Mans einläuten. In einem Monat ist es soweit.

