Ex-F1-Pilot Sarrazin wechselt in die GRC Europe

Stephane Sarrazin, Ex-F1-Pilot wechselt in die GRC Europe. Er ist einer der vielseitigsten Rennfahrer im Motorsport-Zirkus. Sowohl im Formelsport, in der Le Mans Serie, der WRC und in der Formula E.

„Ich bin stets auf der Suche nach neuen Herausforderungen und als mir Alex Wurz, der ja völlig auf Rallycross abfährt, von der GRC Europe erzählt hat, wollte ich mehr darüber erfahren“, so Sarrazin.

Und weiter: „Ich bin sowohl offroad, als auch auf Asphalt schnell. Doch hier muss man beides in einem Rennen sein – das ist die Challenge. Jetzt freue ich mich sehr auf die ersten Testfahrten im brandneuen PanteraRX6 von MJP Racing“.

Doppelpremiere

Der 29. Juni 2019 wird daher in gleich doppelter Hinsicht ein historisches Datum für den 43-jährigen Franzosen. Einerseits startet er an diesem Tag nicht nur in seine allererste GRC Europe-Saison, er macht das auch noch vor heimischem Publikum auf der berüchtigten Rennstrecke von Dreux. „Rallycross ist für mich komplettes Neuland. Die Rennen in der GRC Europe werden mich sicherlich an mein Limit bringen, noch dazu ist der PanteraRX6 ein wahres Monster im Vergleich zu meinen bisherigen Wagen“

Die GRC Europe Premierensaison startet am 4. und 5. Mai, mit dem offiziellen Test in der MJP Arena in Fuglau (Niederösterreich).

