Exklusive Designstudie trifft exklusives Modelabel

Auf der Mailänder Designwoche die noch bis Sonntag in der norditalienischen Metropole stattfindet, trifft eine exklusive Designstudie von Alfa Romeo auf ein exklusives Modelabel. Als Leihgabe des Werksmuseums in Arese ist das 1968 präsentierte Konzeptfahrzeug Carabo in einer neu eröffneten Boutique des exklusiven Modelabels Larusmiani ausgestellt.

Der von der Carrozzeria Bertone gebaute Carabo gehörte zu einer Reihe von besonderen Konzeptfahrzeugen, die das italienische Designstudio Ende der 1960er Jahre präsentierte. Die Fahrzeuge basierten alle auf dem weniger als 20 Mal produzierten Supersportwagen Alfa Romeo Tipo 33 Stradale. Der gilt heute als eines der schönsten Coupés aller Zeiten.

Bertone-Designer Marcello Gandini entwarf für den Carabo eine extrem keilförmige und kantige, weniger als einen Meter hohe Karosserie. Sie ist in leuchtendem Grün mit Details in Orange lackiert. Diese Kombination ist ein Hinweis auf die Bezeichnung des Fahrzeugs. Carabus auratus ist der lateinische Name für den Goldlaufkäfer. Ein in grellen Metallic-Farben glänzendes Insekt. Bertone baute nur einen Carabo. Sein futuristisches Design diente in den folgenden Jahren als Inspirationsquelle für viele Sportwagen, nicht nur aus Italien. (aum)

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp