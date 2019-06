F Renault/Imola – Nico Gruber mit Sieg & Crash

Im ersten Formel Renault Rennen in Imola feierte Nico Gruber einen tollen Sieg. In Rennen 2 fiel er einem Massencrash zum Opfer. Nico bestritt sein zweites Rennwochenende in der Formel Renault im Rahmen der Topjet F2000 Italian Trophy im Autodromo Enzo e Dino Ferrari.

Im ersten Lauf zeigte der 17-Jährige sein ganzes Können. Er gewann überlegen seine Klasse. „Ich erwischte einen guten Start und konnte danach mein eigenes Tempo gehen. Dabei hatte ich die Konkurrenz immer unter Kontrolle. Es war ein wichtiger Sieg,“ so der gebürtige Schlüsslberger.

Das 2. Rennen begann mit einem Massencrash und hatte einen Rennabbruch zur Folge. Ricardo Perego hatte Kurt Böhlen touchiert. Worauf es zu einer Kettenreaktion mit insgesamt sechs Fahrzeugen kam. Gruber hatte noch versucht übers Gras auszuweichen. Ohne Erfolg. Sein Auto war zu beschädigt um am -Re-Start teilzunehmen.

Trotz des Ausfalls ist Nico bereits Dritter der Formel Renault Zwischenwertung im Drexler Cup mit 75 Zählern, sieben Punkte hinter Leader Norbert Groer (AUT) und einen weniger als Matej Kacovsky (CZE). In der österr. Staatsmeisterschaft ist der Youngster ebenfalls schon Dritter.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp