F1 Austrian GP mit vielen Side Events

F1 Austrian GP mit vielen Side Events – Mit der Motorsport-Weltelite, dem Heimrennen des rot-weiß-roten Rennstalls Oracle Red Bull Racing und einzigartigen Side Events zündet Österreichs größtes Sport-Event des Jahres wieder ein wahres Entertainment-Feuerwerk. So dürfen Fans dürfen sich von 27. bis 29. Juni rund um die Formel 1 am Spielberg auf die Legends Parade, Autogramm-Sessions mit den WM-Piloten, Live Konzerte, Emotionen und Stimmung am gesamten Grand-Prix-Areal freuen. Wer allerdings auf den Motorsport-Festival-Zug aufspringen will, sollte sich besser heute als morgen Tickets sichern.

Also wieder volles Programm. Einmal mehr ist damit ein F1-Erlebnis im Herzen der Steiermark auch 2025 garantiert. Formel 1 hautnah, WM-Stars auf Augenhöhe beim Meet the Drivers und am Styrian Green Carpet, Drift Shows und Air Displays sorgen für ein perfektes Race Weekend. In der F1 Fan Zone dürfen sich die Besucher zudem auf Live-Konzerte und Fan-Challenges freuen. Acts wie Toby Romeo, Folkshilfe, VIZE, 2:tages:bart, Knallblech oder Rian machen am Freitag und Samstag ordentlich Stimmung. Im Steiermark Village gegenüber vom Red Bull Wing sind Fans uriger Klänge zu Hause. Das finale musikalische Highlight des

Rennwochenendes liefert DJ Felix Wurz im Rahmen der Track Celebration nach der Siegehrung auf Start-Ziel. Alle Infos sind unter

www.redbullring.com zu finden.