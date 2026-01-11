Faber wird Microlino Vertriebspartner in Wien
Faber wird Microlino Vertriebspartner in Wien – der Schweizer Hersteller elektrischer Leichtfahrzeuge für den urbanen Raum, startet offiziell in Wien und geht dafür eine Agenturpartnerschaft mit Faber Roller & Bike ein. Durch die Zusammenarbeit wird der Microlino nun auch für Kund:innen in der österreichischen Hauptstadt an drei Standorten erhältlich sein. Faber nimmt die Rolle eines Vermittlers ein und bietet alle Dienstleistungen rund um den Microlino wie Ausstellung, Probefahrten, Auslieferungen der Fahrzeuge und deren Wartung an.
Im Rahmen der Zusammenarbeit ist Microlino künftig an insgesamt drei Standorten in Wien vertreten: In der Faber Hall an der Richard-Strauss-Straße, im City Store Praterstraße sowie im Store West am ÖAMTC-Standort in der Hadikgasse. Der Standort an der Richard-Strauss-Straße fungiert zusätzlich als offizieller Servicepunkt für Microlino. Mit moderner Werkstattinfrastruktur und großzügigen Räumlichkeiten bietet dieser Standort ideale Voraussetzungen für Wartung und Reparatur der Fahrzeuge. Die Partnerschaft ist als Agenturmodell ausgestaltet. Man übernimmt die Betreuung vor Ort, während der Verkauf der Fahrzeuge weiterhin direkt online über Microlino erfolgt. „Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Partnerschaft mit Microlino und damit auch auf einen weiteren Schritt in Sachen moderner urbaner Mobilität in Österreich. Microlino vereint Design, Nachhaltigkeit und urbane Praktikabilität – ideal für unsere Standorte in Wien“, so Mario Liebert, Geschäftsführer der KFZ Vertriebs GmbH.