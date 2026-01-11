Faber wird Microlino Vertriebspartner in Wien

Faber wird Microlino Vertriebspartner in Wien – der Schweizer Hersteller elektrischer Leichtfahrzeuge für den urbanen Raum, startet offiziell in Wien und geht dafür eine Agenturpartnerschaft mit Faber Roller & Bike ein. Durch die Zusammenarbeit wird der Microlino nun auch für Kund:innen in der österreichischen Hauptstadt an drei Standorten erhältlich sein. Faber nimmt die Rolle eines Vermittlers ein und bietet alle Dienstleistungen rund um den Microlino wie Ausstellung, Probefahrten, Auslieferungen der Fahrzeuge und deren Wartung an.

Im Rahmen der Zusammenarbeit ist Microlino künftig an insgesamt drei Standorten in Wien vertreten: In der Faber Hall an der Richard-Strauss-Straße, im City Store Praterstraße sowie im Store West am ÖAMTC-Standort in der Hadikgasse. Der Standort an der Richard-Strauss-Straße fungiert zusätzlich als offizieller Servicepunkt für Microlino. Mit moderner Werkstattinfrastruktur und großzügigen Räumlichkeiten bietet dieser Standort ideale Voraussetzungen für Wartung und Reparatur der Fahrzeuge. Die Partnerschaft ist als Agenturmodell ausgestaltet. Man übernimmt die Betreuung vor Ort, während der Verkauf der Fahrzeuge weiterhin direkt online über Microlino erfolgt. „Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Partnerschaft mit Microlino und damit auch auf einen weiteren Schritt in Sachen moderner urbaner Mobilität in Österreich. Microlino vereint Design, Nachhaltigkeit und urbane Praktikabilität – ideal für unsere Standorte in Wien“, so Mario Liebert, Geschäftsführer der KFZ Vertriebs GmbH.

Launch auf der Vienna Drive

Der offizielle Start der Partnerschaft erfolgt im Rahmen der Vienna Drive vom 15. bis 18. Jänner 2026. Microlino präsentiert sich dort auf einem 72 Quadratmeter großen Messestand mit vier Fahrzeugmodellen. Mitarbeitende von Microlino und Faber stehen während der Veranstaltung für Beratungsgespräche zur Verfügung. Zum Markteintritt werden zudem spezielle Leasing-Promotionen angeboten, die gemeinsam mit Uniqa Leasing umgesetzt werden.

Urbane Elektromobilität neu gedacht

Der Microlino ist ein elektrisches Leichtfahrzeug der Klasse L7e mit zwei Sitzplätzen, bis zu 230 Kilometern Reichweite, einer Höchstgeschwindigkeit von 90 km/h und einem Kofferraumvolumen von 230 Litern. Das Fahrzeug wurde speziell für den urbanen Raum entwickelt und verbindet kompakte Abmessungen mit hoher Alltagstauglichkeit. Durch seine Dimensionen passt er quer in jede Parklücke und benötigt so nur ein Drittel des Raumes eines herkömmlichen Autos. Microlino steht für eine effiziente, ressourcenschonende und zeitgemäße Form individueller Mobilität in Städten.