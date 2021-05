Faber – Zweiräder für ÖAMTC

Zweiräder für den ÖAMTC gibt es von der Faber GmbH. Und zwar für den Zweirad-Fuhrpark aller acht Fahrtechnik Zentren. Faber – marktführender Österreich-Zweirad-Generalimporteur der italienischen Piaggio-Traditionsmarken – tut damit auch etwas für den Ausbildungs- und Trainingsbereich. Zweiräder von Faber gibt es für den ÖAMTC Zweiraduhrpark. Die neuen Modelle der Marken Vespa, Piaggio und Moto Guzzi.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Trainings, aber auch Instruktoren der Trainingsmodule können ab sofort mit den neuen Faber-Fahrzeugen die Parcours absolvieren. Wer kein eigenes Fahrzeug besitzt, hat hier die Möglichkeit die aktuellen Bikes bzw. Roller als Leihfahrzeug zu testen. „Mit den Top-Modellen unserer Flotte möchten wir einen Hauch italienisches Lebensgefühl in die ÖAMTC Fahrtechnik Zentren bringen. Und dazu beitragen, dass Sicherheitstrainings mit neuesten Modellen stattfinden können“, so CEO Josef Faber.

Auch der GF der ÖAMTC Fahrtechnik, Martin Studener, ist voller Vorfreude auf die Kooperation: „Pünktlich zum Zweirad-Saisonstart können sich die Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer in unseren acht Fahrtechnik Zentren mit neuen Modellen auf die Saison vorbereiten. Oder den Code-B111 Zusatz-Führerschein für 125er erwerben. Wir freuen uns, mit Faber, dem Importeur der italienischen Kult-Zweiräder, zusammenzuarbeiten.“

Zweirad-Sicherheit

Sicherheit in Sachen Mobilität mit dem Zweirad ist sowohl bei Faber, als auch beim ÖAMTC ein großes Thema. Sowohl beim Demonstrieren des korrekten Fahrverhaltens durch die Fahrtechnik–Trainer, aber auch beim eigenen Üben von Reaktionen in verschiedensten (Extrem-)Situationen.

Speziell nach der Winterpause, ist das erneute vertraut machen mit dem Zweirad essentiell. Um sicher in die neue Saison zu starten. Gemeinsam mit den Herstellern setzt sich Faber schon seit Jahrzehnten für eine sichere Bauweise der Fahrzeuge ein.

Um auch an der menschlichen Komponente zu schrauben, ist das Üben bei Motorrad-und Rollertrainings die optimale Ergänzung zur modernen Technik und dem passenden Helm. Mit der Perfektionierung des Fahrstils, der korrekten Blicktechnik und des rechtzeitigen Einschätzens von Gefahren, gepaart mit dem Gefühl von Bella Italia, lässt das bereits Vorfreude auf eine unvergessliche Zweiradsaison zu.

Mehr Informationen zu den Zweirad-Trainingsmit neuen Modellen von Vespa, Piaggio und Moto Guzzi in den ÖAMTC Fahrtechnik Zentren gibt es auf www.oeamtc.at/fahrtechnik.

