Die S-Klasse aus Modena gibts jetzt auch als V6-Biturbo

Man stelle sich vor, eine deutsche Luxusmarke würde ihre neue Limousine schlicht „Viertürer“ nennen. Hölzern, langweilig, unmöglich. Wenn das Auto aber „Quattroporte“ heißt, liegt der Fall anders. Der Name hat Melodie, hat Schmelz, klingt nach etwas ganz Besonderem. Jetzt gibt es den Italiener mit V6-Biturbo-Motor. Gekoppelt an den Allradantrieb „Q4“.

Maserati beansprucht die Idee zum viertürigen Sportwagen für sich

Etwas Besonderes war es damals auch, 1963, als Maserati den ersten Quattroporte auflegte. Seither reklamiert die Firma die Erfindung des viertürigen Sportwagens für sich. Die jüngste Überarbeitung der sechsten Generation hat ein paar technische Lücken geschlossen und den Abstand zu den anderen Spielern in der Premium-Liga verkürzt. Oder gar egalisiert? Das zeigt der Praxistest.

In den letzten Jahren konnten die Verlaufszahlen stark zulegen. Grund: Neue Modelle und der Dieselmotor

Seit 2013 – mit der Einführung des Ghibli – hat sich der globale Absatz mehr als verdreifacht, wenn gleich das für 2015 angepeilte Ziel von 50 000 Fahrzeugen nicht erreicht wurde. Diese Marke konnte Maserati erst im vergangenen Jahr knacken. Auch in Österreich konnte die Marke mit dem Dreizack zulegen. 2017 wurden fünfmal so viele Neuzulassungen registriert wie 2013. Neun von zehn Haltern sind Männer.

Das belibteste Modell ist ein SUV

Es überrascht nicht, dass hierzulande das SUV Levante der beliebteste Maserati ist, zuletzt wurde das Zehnfache an Einheiten abgesetzt wie vom Quattroporte. Das Spitzenmodell hat es auch nicht ganz so einfach wie der Geländegänger, denn im Segment der großen Limousinen konkurriert er mit den deutschen Premium-Anbietern, wo Markentreue und Prestige wesentliche Faktoren sind.

Länger als eine verlängerte S-Klasse

Falsche Bescheidenheit kann man Maserati beim Zuschnitt der Karosserie aber nicht vorwerfen. Mit einer Länge von 5,26 Metern und einem Radstand von 3,17 Metern überragt die „S-Klasse“ aus Modena sogar die Langversion des Stuttgarter Originals. Dennoch wirkt das 1,48 Meter hohe Fahrzeug in den Proportionen ausgewogen und gar nicht so massig, wie er tatsächlich ist. Markentypisch und deshalb unverzichtbar ist der tief angebrachte Frontgrill mit seinen senkrechten Chromstreben, dessen Überarbeitung eine verstärkte dreidimensionale Wirkung mit sich brachte.

Der Auftritt ist typisch: sportlich aber nicht zu spektakulär

Zu den identitätsstiftenden Merkmalen gehören auch die drei vergitterten Entlüftungs-Öffnungen an den vorderen Kotflügeln. Voll-LED-Scheinwerfer erlauben schmale, in die Seiten hinein gezogene Lichtverglasung. Bis auf die geteilten Rückleuchten und die Vierfach-Ausfpuffblenden ist das Heck eher unspektakulär. Der Diffusor der Heckschürze unterstreicht den sportlichen Charakter des Viertürers. Die am Testwagen montierten 21-Zoll-Räder sind als Sonderausstattung für 5100 Euro zu haben, für die GranSport-Version werden sie serienmäßig mitgeliefert.

Innen finden Passagiere auf edlen Ledersitzen ausreichend Platz

Von Tür zu Tür gemessen können sich die vorderen Insassen in einer 1,49 Metern breiten Kabine räkeln, hinten sind es nur fünf Zentimeter weniger. Die Beinfreiheit für die Fondpassagiere ist enorm, weshalb der Quattroporte fraglos auch als Chauffeurswagen seine Berechtigung hätte. Für die üppig belederten Polster sind verschiedene Mustersteppungen erhältlich, das Dreizacklogo auf den Kopfstützen ist obligatorisch. Der Kofferraum bietet ein Volumen von 530 Litern, die Ladekante ist 70 Zentimeter hoch. Rote Ziernähte, verschwenderisch verteilte Applikationen aus Karbon sowie Edelstahlpedale werten die Optik des getesteten Fahrzeugs noch auf. Allerdings sind diese – wie auch der Dachhimmel aus Alcantara nicht alle im Paket GranSport enthalten. Das Dreispechen-Lenkrad wurde ebenfalls überarbeitet. Zu den neuen Komfortfeatures gehört ein Luftgütesensor. Dieser verhindert, dass störende oder schädliche Partikel in den Innenraum gelangen.

Das umfasssende Facelift bietet aber noch mehr

Zu den Merkmalen der Modellaufwertung gehören die erweiterten Fahrassistenzsysteme, die eine adaptive Geschwindigkeitsregelung inklusive Stop&Go, Spurverlassenswarnung, automatischen Notbremsassistent und Surround-View-Kamerasystem umfassen. Brembo-Bremsanlage sowie ein selbstsperrendes Hinterachs-Differenzial ergänzen die SQ4-Ausstattung. Die Infotainment-Funktionen sind über die 8,4-Zoll-Touchscreen oder alternativ über den Drehknopf an der Mittelkonsole bedienbar. Android Auto und Apple Car Play sind integriert, ein SD-Kartenleser sowie USB- und AUX-Buchsen erlauben den Anschluss mobiler Endgeräte.

Allrad ja, aber nur dann wenn es wirklich notwendig ist

Beim Quattroporte SQ4 wird ein aufgeladener Dreiliter-V6-Motor mit einem automatischen Allradsystem kombiniert. Nach der jüngsten Leistungsspritze gibt das Aggregat 430 PS ab und wuchtet zwischen 2250 und 4000 Umdrehungen 580 Newtonmeter an die Hinterachse. Stellen die Sensoren verminderten Grip fest, wird bis zu 50 Prozent der Kraft an die Vorderräder geleitet. So weicht die heckbetonte Auslegung des Antriebs nur im Bedarfsfall einer 4×4-Variante. Das ausgeklügelte Traktionsmanagement berechnet für jedes Rad Schlupf, Lenk- und Gierwinkel sowie weitere Parameter und verspricht so einen Sicherheitsgewinn bei schlechten Fahrbanverhältnissen.

Das sequentielle Getriebe war gestern – der V6 ist an eine 8-Stufen Automatik gekoppelt

Die Güte der verwendeten ZF-Automatik ist hinreichend bekannt und braucht deshalb nicht erneut gelobt zu werden. Die Schaltcharakteristik wird vom gewählten Fahrmodus und der autoadaptiven Softwaresteuerung bestimmt, es sei denn, man entscheidet sich für manuelle Gangwechsel per Schaltpaddel. Wie bei Maserati üblich sind diese fest mit der Lenksäule verbunden. Der klappengesteuerte Auspuff sorgt für einen überzeugenden Klang. So soll es sein.

Der Verbrauch geht für die Klasse in Ordnung. Unter 10 Liter sind aber eher ein frommer Wunsch

Für Limousinen der Zwei-Tonnen-Klasse ist es eine besondere Herausforderung, sportlich-dynamischen Ansprüchen gerecht zu werden. Vor allem dann, wenn ihre Masse den Sollwert übersteigt. Das offizielle Datenblatt nennt für den SQ4 einen Wert von 1920 Kilogramm, gemessen wurden beim Testwagen – mit zu einem Viertel gefüllten Tank – 2070 kg. Die komfortorientierte Fahrwerksauslegung bleibt auch im Sportmodus erhalten, lediglich bei schlechtem Fahrbahnzustand wird die Verhärtung der Dämpfer spürbar und die Fuhre rollt etwas steifer ab. Auch im Normalmodus bleibt ein Verbrauch von unter zehn Litern ein unerfüllter Wunsch. Man wird eben immer wieder gereizt, dem Klang des V6 bei höheren Drehzahlen zuzuhören. Der Testverbrauch von 12,1 Liter auf 100 Kilometer können als leistungs- und gewichtsadäquat angesehen werden.

Fazit

Fazit: „Nicht alltäglich, aber für jeden Tag“ – so preist der Hersteller seine Produkte. Dass die große Maserati-Limousine nicht alltäglich ist, glaubt man sofort. Das belegt schon die Exklusivität im Straßenbild. Durch die Stärkung von Ausstattung und Konnektivität hat die Marke ihr Spitzenmodell attraktiver und wettbewerbsfähiger im Vergleich zu anderen Luxus-Viertürern gemacht. Nur eines kann man sich in Modena nicht kaufen: Unauffälligkeit.

Daten: Maserati Quattroporte SQ4 GranSport

Länge x Breite x Höhe (in m): 5,26 x 1,95 x 1,48

Radstand (m): 3,17

Motor: V6-Ottomotor, 2979 ccm, Bi-Turbo, Direkteinspritzung

Leistung: 430 PS (316 kW) bei 5750 U/min

Max. Drehmoment: 580 Nm bei 2250 – 4000 U/min

Höchstgeschwindigkeit: 288 km/h

Beschleunigung 0 auf 100 km/h: 4,8 Sek.

ECE-Durchschnittsverbrauch: 9,7 Liter

Testverbrauch: 12,1 Liter

CO2-Emissionen(Normverbrauch): 226 g/km (Euro 6)

Tankinhalt: 80 Liter

Leergewicht Testwagen: 2070 kg

Kofferraumvolumen: 530 Liter

Basispreis (inklusive Überführung, NoVA und MwSt): 158 550 Euro

Testwagenpreis (inklusive Überführung, NoVA und MwSt): 196 500 Euro

