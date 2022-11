Fahrzeugberater sucht passendes Camping-Mobil

Für Interessenten an Camping-Mobil oder Wohnwagen sucht jetzt ein Fahrzeugberater ein passendes Camping-Mobil. Das ist ein neuer Service auf der Internetseite der Fachhandelskette Intercaravaning. Denn die Suche gestaltet sich gerade als nicht gerade einfach. Stichwort Lieferengpässe oder eingeschränktes Fahrzeugangebot. Unter einem Angebot von 3.700 Fahrzeugen sucht der Fahrzeugberater ein passendes Camping-Mobil oder einen Wohnwagen.

So funktioniert der Fahrzeugberater

Der neue Service funktioniert ähnlich wie ein Fahrzeug-Konfigurator bei den Autoherstellern. Zur passenden Auswahl geht es über eine Kriterienabfrage. Dabei stehen in diesem Fall aber nicht technische Aspekte im Vordergrund. Sondern die persönlichen Reisevorlieben. Geht es alleine, als Paar oder mit der Familie in den Urlaub? Sind Städtetouren, ein fester Platz oder ein Abenteuerurlaub bevorzugt? Wie viele Schlafplätze sind nötig? Reicht ein Campervan oder soll es ein größeres Reisemobil oder ein Wohnwagen sein? Und natürlich geht es auch um die Frage nach dem passenden Führerschein und am Ende um den zentralen Punkt. Muss es ein Neufahrzeug oder darf es auch ein Gebrauchter sein?

Anhand des Fragenkatalogs erstellt der digitale Fahrzeugberater eine Liste der in Frage kommenden Neu- und Gebrauchtfahrzeuge, die bei den 40 Intercaravaning-Händlern in ganz Deutschland stehen. (aum)

