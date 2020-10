Fantic übernimmt Minarelli von Yamaha

Im Zuge der Kooperation Fantic – Yamaha: Fantic übernimmt den italienischen Motorenhersteller MInarelli von Yamaha. Ende des Jahres soll die Übernahme komplett abgewickelt sein. So ist für Fantic auch der Zugang zu Yamaha-Knowhow und Produktionsanlagen gesichert. Minarelli liefert an Fantic schon 50- und 125-ccm-Motoren. In Zukunft wollen Fantic und Yamaha auch gemeinsam in die Elektromobilität einsteigen.

